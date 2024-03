Une chatte reste assise devant la porte d'un immeuble pendant 2 jours et sa patience lui offre une nouvelle vie

Little Wanderers NYC, une association basée à New York, a été contacté par une personne qui s’inquiétait pour le sort d’une chatte vraisemblablement abandonnée depuis peu. La féline à la robe noir et blanc était assise face à la porte d’un immeuble et attendait qu’on lui ouvre pour échapper à la pluie et au froid.

« Elle toquait à la porte, mais personne ne la laissait entrer, explique Little Wanderers NYC à Love Meow. Elle était dehors depuis 2 jours. »



L’organisation a envoyé une bénévole sur les lieux. La chatte ne s’est pas fait prier pour entrer dans sa caisse de transport, comme si elle comprenait que cette personne était là pour l’aider.

Nora, une autre bénévole de Little Wanderers NYC, s’est chargée d’emmener la chatte chez le vétérinaire le lendemain. Même si elle était encore réservée, elle a apprécié les caresses de sa bienfaitrice.



Au refuge, on a décidé de lui donner le nom de Knock Knock. Certains l’appellent aussi Willow.

On lui a très vite trouvé une famille d’accueil. Il s’agit d’un couple qui avait déjà accueilli des chats pour l’association new-yorkaise par le passé. Ryan, le mari, travaille à domicile et a donc du temps à consacrer à Knock Knock pour l’aider à se familiariser à son nouvel environnement et à se détendre.

Une féline aussi douce que bavarde

Petit à petit, la chatte a surmonté sa timidité, réalisant qu’elle était en sécurité et entre de bonnes mains. « Elle s'est suffisamment ouverte pour que nous puissions découvrir une partie de sa douce personnalité », dit Ryan.



Elle est également devenue très bavarde, miaulant bruyamment pour attirer l’attention de sa famille provisoire.

Knock Knock « essaie de s’entendre avec nos chats résidents, mais elle semble préférer évoluer en solo », poursuit-il.

Ryan ajoute qu’il ne faut pas se fier au regard perçant de cette chatte, donnant l’impression qu’elle juge tout le monde. Elle est extrêmement douce et affectueuse. La personne qui l’adoptera sera certaine d’être comblée de bonheur.