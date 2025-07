9 chats et un chien âgé enfermés dans une voiture au soleil évitent le pire grâce à l'intervention d'une association (vidéo)

Ils étaient 10 enfermés dans une voiture garée en plein soleil. Les 9 chats et le vieux chien ont évité le pire, grâce à l’intervention de la Licking County Humane Society, basée à Heath (Ohio, États-Unis). Aujourd’hui, ils se remettent doucement de cette épreuve terrible et savent qu’un avenir meilleur les attend.

« Ce week-end, nos agents ont répondu à un cas déchirant : 9 chats et un chien âgé vivaient à l'intérieur d'une voiture verrouillée, garée au soleil pendant une chaleur dangereuse, écrit un porte-parole de la Licking County Humane Society le 1er juillet sur Facebook, notre équipe a dû forcer le véhicule pour les sauver. »

Sans grande surprise, les rescapés n’étaient pas en bonne santé et avaient besoin de soins, rapporte un article de The Island Packet. « Presque tous nécessitent des interventions dentaires importantes pour entamer leur parcours vers la guérison et l’adoption, poursuivent leurs sauveurs, mais ce sont des animaux résilients qui connaissent désormais un lieu où ils trouveront réconfort et soins. »

Ne jamais laisser son animal enfermé dans un véhicule

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir les boules de poils à l’intérieur de leur chenil. Nombre d’entre elles cherchent l’attention de leurs bienfaiteurs. À l’heure actuelle, l’organisme n’a donné aucune information au sujet de l’ancien propriétaire des animaux et d’éventuelles poursuites.

En découvrant leur histoire, des centaines de personnes ont senti la colère et la tristesse les envahir. « Heureusement qu’ils ont été retrouvés avant qu’ils ne meurent », commente une internaute. « C’est tellement triste. Ça me rend malade de penser que quelqu’un peut faire ça. Je suis contente que vous ayez entendu parler d’eux et que vous les ayez sauvés », confie une autre utilisatrice de Facebook.

© Licking County Humane Society

À la suite de ce sauvetage, la Licking County Humane Society a rappelé l’importance du bien-être de nos amis les animaux et les dangers liés à la chaleur.

« Votre véhicule peut rapidement atteindre une température qui expose votre animal à une maladie grave, voire à son décès, même par une journée qui ne semble pas si chaude et même si la voiture est laissée à l’ombre, indique-t-elle, ouvrir les vitres ne change rien. »