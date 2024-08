Au sein de sa famille d'accueil dévouée, une chienne de refuge découvre les jouets et apprend à s'amuser (vidéo)

Une vidéo publiée sur TikTok en juin a fait fondre le cœur de milliers d’internautes. On y voit une chienne de refuge utiliser un jouet pour la première fois de sa vie, au sein de sa famille d’accueil.

Les foyers d’accueil représentent des aides précieuses pour les refuges et leurs pensionnaires. En accueillant temporairement des animaux dans le besoin, ils leur permettent d’évoluer dans un environnement chaleureux et de s’adapter à la vie de famille. Certaines boules de poils y découvrent un monde nouveau, rempli de divertissements en tous genres et d’amour.

Sur TikTok, une vidéo publiée le 14 juin 2024 par l’utilisatrice @simonsits et relayée par Newsweek montre l’instant touchant où une chienne s’occupe avec un jouet pour la première fois. Son comportement a ému des milliers de personnes.

Des images d’une grande douceur

« Notre chienne d’accueil a commencé à découvrir les jouets, peut-on lire en description, elle ne sait pas vraiment quoi en faire, mais elle les apprécie quand même. »

Dans cette séquence, l’animal se promène dans une pièce de la maison avec son joujou dans la gueule. Par la suite, on la voit allongée sur le sol en continuant de tenir son précieux trésor et en remuant la queue.

Depuis sa mise en ligne, le clip a été visionné plus 569 000 fois et a reçu 124 000 mentions « j’aime ». De nombreux utilisateurs du réseau social conquis ont partagé leur émotion dans les commentaires.

« Elle réapprend à être un chiot », écrit l’un d’entre eux. « Elle s’auto-apaise », déclare un autre. « Quel bébé adorable ! Il a fallu environ 2 mois à notre chien sauvé pour découvrir les jouets », a témoigné une dénommée Kristi.

La chienne évolue positivement grâce à sa famille d’accueil

Sur son compte TikTok, la famille d’accueil a régulièrement publié des vidéos de sa petite protégée. Dans certaines d’entre elles, nous pouvons contempler la boule de poils en pleine balade ou séance de jeu avec un congénère.

A lire aussi : La chienne de Shannen Doherty en deuil après le décès de l'actrice dont elle avait détecté la maladie avant tout le monde

Ces séquences, suivies par des centaines de milliers d’internautes, ont permis de suivre l’évolution de cette chienne absolument adorable, qui savoure sa nouvelle vie. Et il semblerait qu'elle ait été adoptée par une super famille depuis !