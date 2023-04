6 chatons et leur mère enfermés dans un carton et abandonnés sur le trottoir, un riverain choqué donne l'alerte

Une chatte et ses chatons ont été sauvés après avoir été placés dans un carton et abandonnés, rapportait Manchester Evening News.

Cette triste découverte a été faite par un habitant le dimanche 2 avril dans l’une des rues de Shaw and Crompton, ville du district d’Oldham dans le nord-ouest de l’Angleterre. La personne en question a aussitôt informé la branche locale de la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux), qui a envoyé son enquêtrice Rachel Whalley.



RSPCA

Le carton était scellé avec du ruban adhésif. Seuls quelques trous permettaient l’entrée d’air dans la boîte. Le témoin pensait qu’elle ne contenait qu’un chat, mais lorsque Rachel Whalley l’a ouverte, elle a été stupéfaite d’y trouver une chatte et ses 6 petits.



RSPCA

Le sort réservé à ces chats était d’autant plus scandaleux que le carton aurait pu être mépris pour un déchet puis broyé ou percuté par un véhicule.

Les félins ont été emmenés chez le vétérinaire pour être examinés. L’âge de la mère a été estimé à 1 an, celui de ses chatons à 3 semaines. Fort heureusement, ils se portaient bien malgré ce qu’ils venaient de vivre. Ils ont été confiés au refuge de la RSPCA.

« Il n'est jamais acceptable d'abandonner un animal »

Rachel Whalley pense qu’on les avait abandonnés car la portée n’était pas voulue. Elle mène l’enquête pour essayer d’identifier le responsable, demandant à quiconque possédant des enregistrements de vidéosurveillance susceptibles d’aider de la contacter. Elle a également tenu à rappeler l’importance de la stérilisation afin de prévenir ce genre de situation.

« Il n'est jamais acceptable d'abandonner un animal. Si vous avez un animal de compagnie et que vous avez du mal à vous en sortir, de nombreuses organisations caritatives peuvent vous aider. La dernière chose à faire est de le jeter », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : Une chatte terrifiée se fait abandonner près d’une station-service, une note est attachée à sa cage



RSPCA

« Les chatons se portent bien et sont sous nos soins, assurait Susie Hughes, responsable du refuge. Il y a 3 mâles noir et blanc et 3 femelles tabby. Leur jeune maman est adorable ».