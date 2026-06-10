5 chats libérés d’un garage souterrain où ils étaient enfermés depuis 6 mois découvrent enfin la lumière du jour

C’est à Marseille, au deuxième sous-sol d’un garage souterrain situé entre les 4e et 5e arrondissements, que 4 chats et un chaton ont été enfermés depuis décembre 2025. Le mardi 2 juin, ils ont enfin pu être libérés par Véronique Scarira, présidente de la SPAME, accompagnée de la Police municipale de Marseille et d'un membre de la Police judiciaire. Pris en charge par l’association de protection animale, les 5 chats vont être placés.

Le mardi 2 juin 2026, Véronique Scarira, la présidente de la Société protectrice des animaux maltraités et errants (SPAME), est intervenue aux côtés d'agents de la Police municipale de Marseille et d'un membre de la Police judiciaire, pour libérer 4 chats et un chaton d’une quinzaine de jours. Enfermés dans un garage souterrain, au deuxième sous-sol, les pauvres félins étaient privés de la lumière du jour depuis décembre 2025, comme le relatait le média Actu Marseille .

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6 mois d’enfermement

Durant 6 longs mois, les animaux n’avaient pas quitté ce garage situé entre les 4e et 5e arrondissements de Marseille dans le secteur de Sakakini, malgré un premier signalement de personnes alertées par les miaulements. En effet, comme le précisait Véronique Scarira dans une publication Facebook, « un constat avait déjà été fait en février. La situation devait être provisoire selon la propriétaire et devait durer un mois ». Force est de constater que rien n’avait pu être résolu. « Alertée par deux associations de protection animale qui ne sont pas arrivées à terme de leur démarche », la SCAME est donc intervenue.

Une situation précaire

Pour cette intervention, un officier de police judiciaire a été réquisitionné aux côtés des agents de la Brigade Scootériste Centre pour accompagner Véronique Scarira sur place. À leur arrivée, ils ont pu constater la gravité et la précarité de la situation de ces 5 chats. Cloîtrés dans ce garage, les chats vivaient au milieu de vieux cartons et de matelas, « confinés dans l'obscurité totale depuis le mois de décembre. Aucune lumière, aucun accès à l'extérieur », soulignait une publication de la Police municipale sur son compte Facebook.

« Les animaux ont été récupérés sous réquisition OPJ et confiés à l'association »

Pour ces animaux, le calvaire touche à sa fin. Ils ont été libérés de leur prison et confiés à la SPAME, avant qu’ils ne soient placés. Dans son post, la Police municipale rappelle également l’importance de ce type de signalement et invite les témoins de maltraitance animale à la contacter par mail : [email protected]).

L’info Woopets : peut-on signaler une maltraitance animale de façon anonyme ?

Témoins de maltraitance animale ou en cas de suspicion, certaines personnes hésitent à la signaler par crainte de représailles ou de devoir participer à une procédure judiciaire longue et complexe. Pourtant, comme le rappelle le site de SOS Maltraitance animale ( 3677.fr ), il est possible de procéder à un signalement de façon anonyme, tout en respectant certains impératifs.

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