Grande fan du 7e art, cette chatte est prête à tout pour regarder un film en compagnie de ses maîtres

Ella, une chatte senior adoptée dans un refuge, est une grande passionnée de cinéma. Un film d’animation en particulier exerce sur elle une véritable fascination. A chaque fois qu’il passe à la télévision, elle s’immobilise et observe attentivement l’écran, ne ratant aucune miette du spectacle.

Emily et son mari voulaient adopter un chat depuis longtemps. Le conjoint se montrait bien plus enthousiaste, car il aimait les félins depuis toujours. Sa femme, elle, avait grandi avec des chiens et n’avait pas encore ressenti de « connexion » avec les chats auxquels le couple a rendu visite dans plusieurs refuges, comme elle le raconte dans cette vidéo publiée par The Dodo.

Puis, après des mois de recherches, ils ont rencontré Ella, une chatte senior. Lors du tout premier contact, elle a léché la main d’Emily. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle et son époux en tombent littéralement amoureux et décident de l’adopter.

Ella n’a pas mis longtemps à s’adapter à son nouveau foyer. Très affectueuse et quelque peu bavarde, elle est rapidement devenue un membre à part entière de la famille, offrant câlins et ronronnements à ses parents adoptifs sans compter.

On peut d’ailleurs s’en rendre compte en découvrant les photos et vidéos régulièrement postées sur le compte Instagram qui lui est consacré, et qui est suivi par près de 7500 abonnés.

L’une des habitudes prises par Ella chez sa famille consiste à regarder la télévision. Si elle peut s’intéresser à une variété de films, il en est un en particulier qui la scotche totalement et dont elle est devenue accro : « Le Grinch ». Dès qu’Emily met ce film d’animation sorti en 2018, la chatte arrête tout et s’assied devant l’écran. Et si sa maîtresse venait à le mettre en pause, Ella miaule jusqu’à la reprise de la lecture.

Emily a voulu voir si long-métrage homonyme, avec Jim Carrey, lui faisait le même effet, mais cela n’a pas été le cas. Seul celui réalisé par Yarrow Cheney et Scott Mosier la captive de la sorte.

Au-delà de cet intérêt pour « Le Grinch », Emily adore Ella pour sa personnalité douce et attachante. Elle encourage vivement tous ceux qui hésitent à adopter des chats seniors à sauter le pas, car ceux-ci ont énormément d’amour à donner.