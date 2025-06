34 chats Bengal en grand danger « physique et mental » ont été sortis de l’enfer où ils vivaient depuis plusieurs mois

« Nous avons été alertés de cette situation par quelqu’un qui a visité la propriété », se souviennent les sauveteurs de la BC SPCA. Tout s’est enchaîné par la suite avec le sauvetage, sur place, de 34 félins en grande détresse qui avaient été laissés dans des conditions abominables. Depuis, une enquête est en cours pour comprendre les tenants et les aboutissants de la situation.

Pour Eileen Drever, responsable au sein de la BC SPCA, c’est un autre cas de maltraitance animale avérée. Elle précisait : « C’est encore une autre situation où quelqu’un élève des animaux dans des conditions qui ne soutiennent pas leur bien-être physique et mental ». En effet, l’ensemble des félins vivait dans un environnement hautement anxiogène, maltraitant et dangereux pour leur santé.

SPCA Colombie-Britannique / Facebook

« L’odeur était si intense qu’elle leur piquait le nez »

Après le signalement reçu grâce à la « ligne d’assistance aux animaux », des sauveteurs et des enquêteurs se sont rendus sur place. L’équipe a « signalé une odeur écrasante d’ammoniac dans les pièces où les chats étaient logés ». Un test a été réalisé ensuite, donnant des résultats plus que préoccupants, mettant en avant : « une ventilation et un nettoyage insuffisants ».

Cette négligence n’est pas sans répercussions sur les chats et leur propriétaire leur a fait courir un grand risque, s’ajoutant aux autres maltraitances. Eileen Drever expliquait : « Les chats du Bengal sont généralement plus gros que les chats domestiques. Bien qu’ils aient eu accès à un ‘catio’, certains des chats ont passé la plupart de leur temps dans des cages ».

https://spca.bc.ca/news/bc-spca-investigation-results-in-the-seizure-of-34-bengal-cats-from-irresponsible-breeder-1/

« Ils ont été très courageux »

Les 34 chats ont été pris en charge au mieux par la BC SPCA Kelowna (Colombie-Britannique, Canada). Très coopérants, ils ont accepté les soins nécessaires. Dans un état de malnutrition, les félins avaient pour la plupart des troubles digestifs, accompagnés de problèmes de peau. Mâles comme femelles devaient aussi être stérilisés sans tarder.

Une perte de poils massive a inquiété l’équipe soignante, qui s’est empressée de faire passer le test de la teigne à l’ensemble du groupe.

SPCA Colombie-Britannique / Facebook

Une race hybride fragile

La situation des 34 félins a été dénoncée par un couple s’apprêtant à adopter un chat dans cet élevage. Face aux conditions de vie préoccupantes des animaux, ils ont agi.

Les chats Bengal sont particulièrement fragiles, car issus de croisements. La BC SPCA souhaiterait que l’élevage de ce type de chats soit plus encadré, notamment en réglementant le croisement expérimental avec des espèces sauvages.