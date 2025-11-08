3 chats découvrent une pièce secrète derrière un placard dans la maison que leurs propriétaires louent depuis 2 ans

L’histoire de Madison et de ses chats pourrait inspirer un film. La femme a perdu la trace de ses félins alors même qu’elle se trouvait dans sa maison. Une disparition incompréhensible jusqu’à ce qu’elle fasse une découverte absolument surprenante : il existait une pièce secrète dans le logement.

3 félins respectivement nommés Leo, Nala, Sully, leur propriétaire Madison et sa colocataire ont été plongés au cœur d’une histoire mystérieuse par la force du hasard. Les femmes se sont mises à fouiller leur maison après avoir constaté que leurs chats avaient disparu. Elles ont fini par découvrir leur cachette, soit une immense pièce inconnue du bâtiment.

Madison a accepté de confier ce récit aux journalistes de Newsweek après l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que sa colocataire et elle louaient la maison depuis 2 ans quand ses chats se sont volatilisés.

Les 2 femmes ont d’abord pensé que les félins s’étaient échappés par une porte ou une fenêtre laissée ouverte, puis ont entendu des miaulements. Elles ont conclu que les animaux se trouvaient bel et bien à l'intérieur et ont tenté de les localiser.

@nala_leo_suli / TikTok

Une découverte impensable

Les bruits venaient d’un placard au sous-sol, ce qui pouvait indiquer que les quadrupèdes avaient été enfermés dedans. Néanmoins, les colocataires n’étaient pas préparées à ce qu’elles allaient découvrir en ouvrant la porte du meuble : « Un mur au fond de notre placard de rangement au sous-sol s'ouvrait sur une immense pièce sous la maison », témoignait Madison.

Les chats avaient en fait découvert une pièce secrète dont les 2 femmes n’avaient absolument connaissance jusqu’à ce moment : « Nous avons vécu là près de 2 ans avant de découvrir cela ! », assurait Madison. Laquelle s’est demandée à quoi avait bien pu servir cet endroit lorsqu’il a été créé.

Elle a d’ailleurs relevé des objets attestant qu’une personne s’était trouvée là à un moment donné, ce qui lui a donné froid dans le dos : « On était vraiment paniqués et on a décidé de ne plus y aller, mais au moins, je crois que les chats se sont bien amusés à l'explorer », partageait-elle.

Madison et sa colocataire n’ont pas pu en savoir plus, car elles ne pouvaient pas entrer en contact avec le propriétaire, la maison étant louée par une grande agence. Elles n’y vivent plus depuis, mais se souviendront certainement longtemps de ce curieux moment.