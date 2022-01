3 chatons retrouvés malades reprennent le chemin de la vie avec l'aide d'une famille d'accueil

Après le décès de l’un des chatons d’une portée orpheline, une bénévole et sa famille se sont battues pour sauver les autres, qui étaient sous la menace de la maladie. Leurs efforts n’ont pas été vains.

4 chatons nouveau-nés avaient été découverts sans leur mère et devaient être secourus de toute urgence. Laura Malone, directrice de Mini Cat Town, une association basée à San Jose en Californie, est tout de suite intervenue.

Elle a découvert que l’un des petits chats était atteint du typhus félin, une maladie infectieuse virale. Il n’y a malheureusement pas survécu, raconte Love Meow. La pathologie étant très contagieuse, Laura Malone craignait pour la vie des 3 chatons restants, qu’elle a appelés Ben, Wayne et Cassandra.



Mini Cat Town Kitten Rescue / Instagram

Elle les a mis sous traitement préventif et a croisé les doigts pour qu’ils ne contractent pas le typhus félin à leur tour. Avec l’aide des autres membres de sa famille, elle a constamment surveillé l’état de santé de ses petits protégés. Elle était très attentive à des indicateurs importants comme le poids et l’appétit.

Ce n’est que lorsque les chatons ont atteint l’âge de 2 semaines qu’elle a pu pousser un ouf de soulagement. Le trio était désormais hors de danger. « Par miracle, aucun des chatons n’a montré de signes de maladie », s’est réjouie Laura Malone.



Mini Cat Town Kitten Rescue / Instagram

Des chatons miraculés pleins d’entrain

Curieux et pleins de vie, Cassandra, Ben et Wayne n’ont pas mis longtemps à laisser libre cours à leur envie de découvrir leur petit monde. Désormais, ils se faufilent, sautent et grimpent partout, y compris sur les épaules de leur bienfaitrice.



Mini Cat Town Kitten Rescue / Instagram

Laura Malone décrit Cassandra et Ben comme « les plus joueurs et les plus hardis » de la fratrie. Quant à Wayne, il est « un peu plus câlin, mais il aime aussi explorer et a été le premier à sauter sur le comptoir ».



Mini Cat Town Kitten Rescue / Instagram

Encore quelques semaines et ces adorables créatures pourront passer à la prochaine grande étape : l’adoption. Mais pour le moment, ils comptent bien profiter pleinement de chaque instant qu’il leur est donné de passer ensemble.

Mini Cat Town Kitten Rescue / Instagram