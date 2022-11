2 portées de chatons ayant désespérément besoin d'aide la trouvent auprès d'une bénévole et de sa chienne

Asa est mère d’accueil bénévole au sein de l’association Animal Welfare League of Arlington, dont le refuge est situé à Arlington en Virginie (Est des Etats-Unis). Récemment, on lui a proposé de s’occuper non pas d’une, mais de 2 portées de chatons qui avaient besoin d’un foyer aimant, rapportait Love Meow.

L’une était formée de 2 mâles à la robe noire appelés Bumper et Benji. L’autre était une fratrie constituée de 2 mâles, Jesse et Donald, et d’une femelle, Chloe.



Assez vite, les 5 jeunes félins sont devenus soudés, comme s’ils étaient nés de la même mère. Bumper et Benji, plus réservés que leurs congénères, se sont mis à suivre et à imiter le trio bien plus extraverti. Ils se sont tous mués en véritables machines à jouer, à miauler et à ronronner.



Chaque matin, Asa avait droit à une chorale de bienvenue de la part du quintette. Une fois le ventre plein, ils se regroupaient autour d’elle pour recevoir des câlins et s’endormir.

Pendant ce temps-là, Kona piaffait d’impatience de les rencontrer. Kona est la chienne d’Asa, provenant elle aussi d’un refuge. Elle l’avait adoptée alors qu’elle venait de donner naissance à une portée de chiots.



Kona la chienne mère poule

Quand Kona a enfin pu faire la connaissance des petits chats, son bonheur était total. Elle avait l’habitude de placer les chatons accueillis par sa maîtresse sous son aile. Avec les 5 nouveaux arrivants, elle avait bien l’intention d’en faire de même.

Chloe, Jesse, Donald, Benji et Bumper étaient méfiants à son égard au départ, mais Kona ne les a pas bousculés. Elle leur a laissé le temps de de se familiariser à sa présence. Jesse a été le premier à lui faire confiance ; il s’est approché d’elle, puis l’a laissée l’envelopper dans ses pattes bienveillantes pour une agréable sieste.



Les jours suivants, les 4 autres chatons lui ont emboîté le pas. Depuis, ils ne peuvent plus la quitter.

Le groupe de chatons grandit à vue d’œil, sous la protection d’Asa et de Kona. Ils seront bientôt suffisamment autonomes pour être proposés à l’adoption et ainsi voler de leurs propres ailes.



