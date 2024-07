Le moment touchant où une chatte sur le point d'accoucher cherche du réconfort auprès de sa maîtresse (vidéo)

Les Savannah sont des chats très expressifs et affectueux. Khaleesi est une représentante de cette race féline et cette description lui correspond parfaitement. Elle en a fait la démonstration récemment alors qu’elle était sur le point de mettre bas. Pour se préparer à ce grand évènement, elle avait besoin de la présence rassurante de son humaine.

Elevage familial de chats de race Savannah basé aux Etats-Unis, King Savannah a posté sur son compte TikTok une vidéo particulièrement touchante, dont la protagoniste est une chatte à la robe de type « snow » (pelage blanc à marques gris-marron).

La féline en question répond au nom de Khaleesi, en référence au personnage de Daenerys Targaryen, alias la « Mère des Dragons » dans la série à succès « Game of Thrones ».

Khaleesi est en toute fin de grossesse et a manifestement le sentiment que l’heure de mettre ses petits au monde approche à grands pas. Inquiète et confuse, elle appelle sa propriétaire dont elle recherche la présence et le réconfort pour l’aider à traverser ce moment délicat.



@kingsavannahs / TikTok

Par son regard et ses miaulements, la chatte fait clairement comprendre à sa maîtresse qu’elle a plus que jamais besoin de soutien, alors qu’elle regagne son nid. Ce dernier est constitué d’une niche d’intérieur agrémentée de couvertures et installée dans une baignoire métallique. Elle l’invite à la rejoindre et à rester à ses côtés, avant de profiter de ses caresses apaisantes.

Une expérience stressante et déroutante

La maternité peut être une expérience très stressante et déroutante. Khaleesi en sait quelque chose à présent. Bientôt, elle pourra admirer ses chatons pendant qu’ils la téteront et elle les verra grandir, puis s’éloigner d’elle petit à petit pour voler de leurs propres ailes.

La scène est émouvante et montre à quel point cette chatte et sa propriétaire sont attachées l’une à l’autre. Là où certaines félines préfèrent s’isoler complètement lorsqu’elles s’apprêtent à accoucher, Khaleesi, elle, demande à être accompagnée par sa « maman ».

Mise en ligne sur TikTok le 15 juillet 2024 et relayée par Parade Pets, la vidéo culmine à 2,8 millions de vues à ce jour. La voici :

