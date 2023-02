2 chattes dévouées se soutiennent pour élever 6 chatons au quotidien aux côtés d’une femme aimante

Renae, mère d’accueil pour chats à Brisbane (Australie), n’avait jamais vu de lien comme celui qui unissait Emika à Kokoro. Patte dans la patte, ces 2 chattes esseulées ont élevé leurs 6 chatons avec un amour indéfectible, et ont toujours pu compter l’une sur l’autre lors de cette aventure exceptionnelle.

Les membres de l’association Best Friends Felines, à Brisbane, ont récemment fait la rencontre d’une famille de 8 félins. Elle était composée de 2 chattes, Kokoro et Emika, et de leurs 6 chatons, nés à 5 jours d'intervalle. Tous vivaient dans la rue avant d’arriver sous le toit de leur mère d’accueil, Renae.

Un soutien précieux

Cette dernière a été épatée dès les premiers instants de voir à quel point Kokoro et Emika prenaient soin de leurs chatons. Les 2 chattes, très organisées, s’occupaient tour à tour de tous ces bébés, sans jamais faillir à leur mission de mère. Renae a été plus que ravie d’offrir un nid douillet à ces jeunes félins et à leurs mamans dévouées.

« Pour la toute première fois, j’ai 2 mères qui s’occupent ensemble de 2 portées. Ça fait chaud au cœur. Les 2 petits chatons noirs et blancs appartiennent à Emi, et les 4 plus grands sont à Koko », a expliqué Renae.

Selon la bonne samaritaine, Emika était la plus investie du duo. « Elle ne s’éloigne jamais des bébés, qu’elle aime tous de la même façon » a-t-elle confié. La féline était une amie précieuse pour Kokoro, chatte à la robe écaille de tortue, qui pouvait profiter de siestes prolongées grâce au dévouement de sa congénère, rapporte Love Meow.

Au bout de quelques semaines, les 6 chatons ont commencé à prendre leur indépendance, ce qui a permis aux 2 mamans de jouir d’un repos bien mérité. Emika et Kokoro ont passé plus de temps auprès de Renae, à qui elles adoraient réclamer des câlins à longueur de journée, et ont rencontré les autres chats résidents du foyer.

Les 2 mères dévouées ont fait un travail formidable pour élever leurs 6 bébés, et les ont vus déployer leurs ailes et s’envoler vers de nouvelles familles. Kokoro et Emika ont elles aussi trouvé leurs foyers éternels, après avoir connu une expérience maternelle pleine de douceur et de sérénité. Elles n’auraient pas pu rêver mieux !

A lire aussi : La rencontre hilarante entre un chat et son voisin a intrigué de nombreux internautes (vidéo)