2 soeurs félines comblent de câlins leurs bienfaiteurs jusqu'à ce qu'elles trouvent un nouveau foyer

Ida et Izzy forment un duo adorable d’inséparables chatons. Ces 2 sœurs ont littéralement gâté leur famille d’accueil par leur tendresse débordante. Ils vont désormais en faire de même avec leurs nouveaux propriétaires.

Melissa et Tyler Lucas font régulièrement office de famille d’accueil pour les chatons les plus vulnérables parmi ceux qui arrivent dans leur refuge. A la fin de l’été 2021, le couple s’est vu confier 2 très jeunes chattes qui avaient grand besoin d’aide.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

« Elles ont été amenées au refuge car leur mère ne pouvait pas s’occuper d’elles », explique Melissa. Elle et son mari les ont appelées Ida et Izzy. La première possède une robe noire, tandis que sa sœur a un pelage marron.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

« Ida est fougueuse et a toujours quelques jours d'avance sur le plan du développement. Izzy est douce et tendre, plus qu'heureuse de ne rien faire d'autre que de dormir et de manger », raconte leur maman d’accueil à Love Meow. L’une comme l’autre étaient très affectueuses et réclamaient très souvent des câlins. Elles adoraient être portées, surtout Izzy qui s’endormait dès qu’on l’avait dans les bras.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

Prêtes pour leur nouvelle vie

Les Lucas se sont relayés pour les nourrir à la seringue et au biberon. A mesure que les chatons grandissaient, leur tendresse n’a fait que s’accroître. « Si quelqu’un est suffisamment proche pour grimper, lutter, embrasser ou se blottir, Ida et Izzy vont sauter sur l'occasion », dit Melissa.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

10 semaines de soin, d’attention et d’amour plus tard, elles étaient prêtes à rejoindre leur foyer pour toujours. « Je suis si fière d’elles, et si excitée de découvrir ce que le prochain chapitre de leur vie leur réserve », confie leur bienfaitrice. Elle ne pouvait pas les voir partir sans avoir un pincement au cœur tant elle s’était attachée à elles, mais la bénévole était heureuse de les voir voler de leurs propres ailes.



Melissa Lucas, and Crew / Instagram

Ce sont finalement des amis du couple qui les ont adoptées. Melissa pourra régulièrement prendre de leurs nouvelles.

A lire aussi : Etonnantes retrouvailles : une famille retrouve son chat perdu depuis près de 10 ans alors qu'il vivait à 1 km !



Melissa Lucas, and Crew / Instagram