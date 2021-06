2 sœurs félines partageant un lien unique décident d’élever leurs chatons ensemble

Maple et Willow sont inséparables et font absolument tout ensemble. Elles ont même accouché quasiment en même temps et s’occupent désormais de leurs chatons simultanément. Les 2 chattes pourront commencer leur nouvelle vie dès que leurs petits rejoindront leurs prochaines familles.

L’ancien propriétaire de 2 chattes sœurs appelées Maple et Willow ne pouvait plus les garder quand elles sont devenues gestantes. Il a alors décidé de les placer dans un refuge, où elles ont donné naissance à 8 chatons.

pnw_fosters / Instagram

Le lendemain, les 10 félins ont été transférés au centre du Purrfect Pals Cat Sanctuary, une association basée à Washington, avant d’être confiée à Kyndra, maman d’accueil.

pnw_fosters / Instagram

Un lien très spécial, renforcé par la maternité

« Elles élèvent leurs bébés ensemble et font tous les deux un travail incroyable pour s'occuper des chatons », raconte cette dernière, admirative, à Love Meow.

Maple et Willow sont totalement inséparables. On ne voit jamais l’une sans l’autre, et ce lien n’a fait que se renforcer avec la maternité qu’elles vivent ensemble. Elles prennent leurs repas en même temps, se toilettent mutuellement et prennent soin de leurs petits ensemble.

Ces portées seront leurs dernières

« Willow est beaucoup plus obsédée par Maple que Maple ne l'est par Willow, mais ils s'aiment beaucoup », précise Kyndra, qui ajoute que ces portées seront leurs dernières. Les sœurs seront, en effet, stérilisées et adoptées ensemble, car « elles méritent d’avoir une vie pleine de plaisir et de jeux ».

pnw_fosters / Instagram

Les chatons, eux, se portent à merveille et grandissent à vue d’œil. Ils s’appellent Ash, Oakley, Sage, Meadow, Aspen, Ivy, Juniper et Rowan. Âgés de 10 semaines, ils pourront eux aussi rejoindre leurs nouvelles familles respectives très bientôt.

pnw_fosters / Instagram