Relogée alors qu'elle élevait ses chatons, une chatte exemplaire prend soin de sa portée malgré les difficultés (vidéo)

Alors que PolyAnna venait de donner naissance à ses chatons, elle a dû quitter sa maison. Un moment qui fut particulièrement difficile pour la jeune maman... En entendant parler de son histoire, Andrea Christian a su qu’elle devait agir le plus vite possible.

Andrea Christian, bénévole à la St Francis Society Animal Rescue (États-Unis), a récemment reçu un appel au sujet d’une portée de chatons en détresse. Ils venaient d’une famille qui traversait une période difficile, et qui n’avait plus les moyens de s’occuper d’eux.

« Il s’est avéré que les bébés n’avaient que 3 semaines et que leur mère était très gentille », explique Andrea à Love Meow. La bonne samaritaine a pris plaisir à les accueillir dans sa maison, et a fait de son mieux pour leur offrir un nouveau départ.

Andrea n’a pas tardé à remarquer que tous ces chats étaient porteurs de polydactylie : ils avaient des doigts supplémentaires sur les pattes. Certains d’entre eux en avaient même 7 sur chaque patte au lieu de 4 ou de 5 !

Une famille pleine d’amour

PolyAnna, maman de la portée, s’est montrée aimante dès le début. Elle était une mère exemplaire pour tous ses chatons, qui ont été affectueusement appelés Dolly Purrton, Dwayne the Rock, Hairy Styles, Leo DeCatrio, Eddy Sheeran et Charlie Purrth - des noms en hommage à de célèbres personnalités !

Toutes ces petites boules de poils ont grandi jour après jour, et se sont épanouies dans leur foyer d’accueil. Elles sont devenues de plus en plus actives et espiègles, et ont appris à bondir, à grimper, et à se chamailler les unes avec les autres.

Le plus doux de tous ces chatons est sans aucun doute Dwayne The Rock, toujours scotché à sa chère maman. PolyAnna le couvre d’amour, mais elle n’oublie pas ses autres bébés pour autant.

Lorsqu’ils seront tous assez grands pour être adoptés, les chatons seront stérilisés et se lanceront à la recherche de leur foyer définitif. En attendant, Andrea profite de leur présence. PolyAnna, elle, continue d’élever sa dernière portée avant de voir tous ses petits prendre leur envol.