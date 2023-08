2 chats de refuge mènent un combat contre l'obésité morbide afin de s'offrir un nouveau départ

Les membres de l’Animal Rescue League of Boston sont unanimes : il est encore trop tôt pour proposer Maleficent et King à l’adoption. La raison ? Ces 2 chats sont atteints d’obésité morbide, et ont besoin d’une prise en charge quotidienne pour retrouver un poids normal. Ça tombe bien : les bénévoles sont ravis de leur venir en aide !

2 nouveaux félins ont récemment fait leur arrivée au sein de l’Animal Rescue League of Boston (ARL), un refuge situé au nord-est des États-Unis : Maleficient, une chatte âgée de 3 ans, et King, un chat de 7 ans. Cependant, contrairement aux autres résidents du refuge, ces 2 boules de poils dodues ne sont pas encore prêtes à quitter les lieux, car leur état de santé nécessite une attention particulière…

Un surpoids important et handicapant

En effet, Maleficent et King sont aux prises avec un surpoids important, rapporte People. La femelle pèse près de 14 kg, tandis que le poids du mâle avoisine les 15 kg. C’est environ 3 fois plus que le poids moyen d’un chat !

À cause de leur obésité, Maleficent et King doivent faire face à plusieurs difficultés au quotidien. Ils sont trop larges pour faire leur propre toilette, ont accumulé de nombreux noeuds, et ont du mal à se déplacer correctement, soutiennent les bénévoles.

ARL Boston

Ce n’est pas tout : leur surpoids accroît considérablement le risque de développer d’autres maladies, telles que le diabète, l’hypertension, ainsi que des affections rénales ou respiratoires. Une situation inacceptable aux yeux des membres de l’ARL, qui mettent tout en oeuvre pour transformer le destin des 2 félins.

« À l’instar des humains, le surpoids chez les animaux peut causer de lourdes séquelles sur leur santé générale et sur leur bien-être », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Des progrès remarquables

Grâce au dévouement des bénévoles, Maleficent et King sont sur la voie de la guérison. En un mois, ils ont déjà fait des progrès remarquables : ils n’ont plus de noeuds, jouent plus aisément, et suivent un régime alimentaire strict avec brio. Cela les a aidés à « sortir de leur coquille » et à dévoiler un côté plus tendre de leur personnalité.

ARL Boston

Aujourd’hui, les félins poursuivent leur perte de poids. Une fois que leur état de santé le permettra, King et Maleficent seront proposés à l’adoption. Les bénévoles veilleront à ce qu'ils soient confiés à des familles engagées à maintenir leur poids idéal et à leur offrir une vie heureuse. En attendant ce jour, les membres de l’ARL continueront de soutenir ces 2 félins extraordinaires dans leur quête d'une vie meilleure.