2 chatons ayant perdu leur mère puis leur sœur traversent ensemble les épreuves de la vie

D’une famille de 4 félins errants, seule la moitié a survécu. Les petits rescapés ont eu un début de vie extrêmement difficile, mais une association les a pris en charge pour leur donner une chance de connaître une existence heureuse et à l’abri du besoin.

Au Canada, 2 femmes prénommées Micheline et Julie avaient découvert 3 chatons errants près d’une grange. Elles ont malheureusement appris plus tard que leur mère n’était plus de ce monde.

Les jeunes chats étaient âgés de 2 mois au moment de leur sauvetage. Le trio était constitué de 2 mâles à la robe tigrée appelés plus tard Piruli et Galopin, ainsi que d’une femelle au pelage gris.



Micheline et Julie les ont confiés à l’association Chatons Orphelins Montréal. Malheureusement, la femelle, plus petite et plus fragile, n’a pas survécu malgré les efforts déployés pour la sauver.

Ses frères souffraient d’infections des voies respiratoires supérieures et de problèmes gastriques. Traités, ils s’en sont remis assez rapidement et ont commencé à prendre du poids et des forces.

Piruli et Galopin ont ensuite été placés en famille d’accueil. Les inséparables petits félins « sont devenus des chatons très doux et affectueux, indiquait Chatons Orphelins Montréal à Love Meow. Ils adorent demander l’attention des gens et joueraient toute la journée avec eux s’ils le pouvaient. »



Ils se sont mués en véritables machines à ronronner et se tiennent toujours prêts à donner et recevoir de la tendresse chaque fois qu’ils rencontrent quelqu’un.

Des chatons « attachants, adorables et faciles à vivre »

Piruli et Galopin se ressemblent comme 2 gouttes d’eau. La seule différence notable entre eux est la couleur de nez. Leurs personnalités sont assez semblables également, avec quelques légères nuances. Si Piruli est toujours le premier à s’attirer des ennuis, Galopin est le plus bavard des 2.



Ils ont aussi leurs petites habitudes. « Quand Galopin veut que son frère joue avec lui, il se roule sur le dos pour lui donner le signal. Ils sont attachants, adorables et faciles à vivre », indique l’association à ce sujet.

Malgré un départ chaotique, le duo de chatons a surmonté toutes les difficultés et grandit dans des conditions optimales en attendant l’adoption.

