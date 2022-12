Ce chaton borgne est confronté à des débuts difficiles, mais il fait preuve d’une joie de vivre étonnante (vidéo)

La saison de Thanksgiving, aux États-Unis, est une période de grâce lors de laquelle les Américains remercient celles et ceux qui leur rendent la vie meilleure. Une chatonne du nom de Bug a justement connu une chance inouïe à ce moment-là, et elle a de quoi être reconnaissante...

Au mois de novembre dernier, Bug a été repérée par une habitante d’Orlando, en Floride. La petite boule de poils courait dans l’allée de sa maison, et semblait avoir besoin d’aide. Elle a de suite été confiée à l’association Liberation Cat House, et mise entre les mains d’Ashley.

La féline souffrait de plusieurs pathologies

La chatonne de 6 semaines n’avait qu’un œil et qu’une narine. Elle avait l’air d’avoir des difficultés à respirer normalement, et a donc subi une batterie d’examens auprès de vétérinaires.

Comme le rapporte Love Meow, « la paupière et le globe oculaire de son œil fermé ne se sont pas complètement développés, et l’iris de son œil ouvert est en partie sous-développé ». Mais ce n’est pas tout : Bug est aussi atteinte d’un « nystagmus », qui provoque des mouvements rapides et incontrôlés de l’œil.

Selon le vétérinaire qui l’a examinée, la féline est née avec cette condition, ainsi qu’avec un souffle cardiaque, et elle est probablement aveugle (ou presque). Heureusement, cela ne l’empêche pas de profiter de la vie comme n’importe quel autre chaton. Au contraire !

La petite aventurière semble être consciente de sa chance

Bug fait preuve d’une joie de vivre qui suscite l’admiration. Ashley la décrit comme étant « courageuse, curieuse et câline ». La boule de poils est une véritable aventurière, et elle n’a peur de rien. Elle arbore même avec fierté un clin d’œil causé par l’absence de son deuxième œil. Bug a trouvé sa marque de fabrique !

A lire aussi : Introuvable depuis 13 mois, une chatte parcourt des centaines de kilomètres pour retrouver son ancienne maison

« Si elle pouvait parler, je pense qu’elle dirait qu’elle a beaucoup de raisons d’être reconnaissante. Tout jouait en sa défaveur, et maintenant, elle a enfin sa chance » confiait Ashley.

Pendant qu’elle profite de la vie, ses bienfaiteurs continuent à travailler pour lui donner le meilleur traitement oculaire possible. La chatonne est tombée entre de bonnes mains, et la fête de Thanksgiving prend tout son sens quand on entend son histoire…