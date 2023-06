Un chaton peine à séduire les adoptants en raison de sa timidité et de sa cécité (vidéo)

Vous souvenez-vous du petit Amigo ? Nous vous parlions de lui au mois de janvier dernier. À l’époque, le chaton roux avait été recueilli par Nikki, bénévole chez Best Friends Felines, une association de protection animale basée en Australie.

Un chaton fragile, mais bien entouré

Aveugle, Amigo est né avec une microphtalmie (une malformation des yeux), mais il a trouvé du réconfort auprès de Smokey, devenue une véritable mère de substitution pour le jeune félin. Nikki a été fière de ses progrès.

Best Friends Felines / Facebook

« Il s’est parfaitement intégré, et il s’est débrouillé à merveille, compte tenu de sa vision limitée. Il restait assez timide et sursautait facilement, mais il s’entendait très bien avec les autres chats », a-t-elle confié à Love Meow.

Bien qu’Amigo se heurtait parfois à quelques objets, il a appris à courir et à jouer comme n’importe quel autre chaton. « Il trouve sa nourriture et son eau comme un grand, et il utilise bien son bac à litière. Il est capable de sauter et de grimper sur le canapé, le lit et l’arbre à chat », poursuit Nikki.

L’espoir d’une adoption

Craintif à ses débuts, le jeune félin est « devenu un peu plus confiant en vieillissant ». Il est resté chez sa bienfaitrice pendant près de 5 mois, dans l’attente de la famille de ses rêves. Néanmoins, Nikki savait que son adoption ne se ferait pas en un jour...

« Trouver un foyer pour un chat ayant des besoins particuliers est souvent difficile, mais si en plus, il est timide, cela rend les choses encore plus compliquées. Nous avons besoin de personnes dévouées et patientes », a-t-elle déclaré.

Malgré les obstacles, Nikki n’a jamais perdu espoir. Ses efforts ont été récompensés lorsqu’en mai dernier, elle a reçu un appel de Kelly et Louie : 2 anciens adoptants de l’association étant totalement tombés sous le charme d’Amigo.

Best Friends Felines / Facebook

Ils savaient qu’ils feraient un fabuleux compagnon pour leur chat, Basil, âgé de 8 mois. Tout comme Amigo, leur matou avait été trouvé dans la rue et amené chez Best Friends Felines il y a quelque temps pour s’offrir un nouveau départ.

A lire aussi : La puce d'un chat redonne le sourire à sa propriétaire qui le cherchait inlassablement depuis 10 ans

En route vers une nouvelle vie !

Best Friends Felines / Facebook

Depuis, Amigo a quitté son foyer d’accueil et ne se sépare plus de son ami Basil, un chat confiant et dynamique qui l’a aidé à sortir de sa coquille en un rien de temps. Le duo, déjà très complice, n’en est qu’au début de ses aventures ! « Ses nouveaux parents sont fous de lui. Amigo et Basil sont déjà les meilleurs amis du monde », se réjouit Nikki.