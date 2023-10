2 chatons en détresse lors d’une tornade tombent entre les mains de bénévoles qui vont changer leur vie

Si Poppy et Lilly n’avaient pas rencontré les bénévoles d’Alley Cat Allies, elles ne seraient peut-être plus de ce monde aujourd’hui. Ces 2 chatonnes ont été découvertes en piteux état alors qu’une tornade venait de s’abattre sur elles.

Au mois d’avril dernier, une série de tornades dévastatrices se sont abattues sur l’État de l’Oklahoma aux États-Unis, laissant derrière elles un paysage détruit. Cette catastrophe naturelle a causé des dégâts considérables, touchant non seulement les habitants, mais aussi les animaux qui se trouvaient sur son passage.

2 chatonnes en détresse

Parmi les victimes de cette tragédie, il y avait Poppy et Lilly, 2 chatonnes orphelines qui ont été particulièrement éprouvées par la catastrophe. Les félines étaient déjà en difficulté avant la tornade, et souffraient de graves problèmes de santé : leurs yeux et leurs poumons étaient infectés. En outre, elles étaient privées de leur maman, et faisaient de leur mieux pour survivre en son absence.

Alley Cat Allies / Facebook

La situation de Poppy et Lilly semblait désespérée, mais la chance leur a souri lorsque des bénévoles d’Alley Cat Allies (ACA) ont entendu parler de leur histoire. Ils ont décidé de leur prodiguer tous les soins vétérinaires dont elles avaient besoin, tout en étant conscients que le combat était loin d’être terminé.

Alley Cat Allies / Facebook

Tout d’abord, Lilly et Poppy ont dû subir une ablation de l’œil en raison de la gravité de leur maladie oculaire. Ensuite, elles ont été soignées pour leur infection respiratoire, puis elles ont lentement repris des forces grâce aux soins attentifs des bénévoles d’ACA. Lilly et Poppy ont fait preuve d'une résilience incroyable, et ont refusé de se laisser abattre.

« Une vie longue et heureuse les attend »

Aujourd’hui, les 2 félines sont enfin prêtes à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. « Poppy et Lilly ont une vie longue et heureuse qui les attend, et nous sommes ravis de les avoir aidées dans ce combat », a déclaré Coryn Julien, responsable chez ACA, à Newsweek.

Alley Cat Allies / Facebook

Les chatonnes éborgnées n’ont pas perdu leur goût de l’aventure, au contraire. Elles ont parfaitement su s’adapter à leur nouveau corps. Jour après jour, elles prouvent que rien ne les arrête, et qu’elles savent profiter de la vie comme le font leurs congénères. Ces félines au charme indéniable feront forcément le bonheur de leurs futures familles, qui auront beaucoup de chance de les accueillir dans leur foyer !

Alley Cat Allies / Facebook