135 chats et 165 chiens émigrés de Porto Rico aux États-Unis pour leur permettre d’échapper à l’euthanasie

Porto Rico connaît actuellement une crise sans précédent d’animaux errants. Environ 500 000 chiens vivant dans les rues ont été recensés. Les refuges sont par conséquent dépassés et doivent se résoudre à euthanasier entre 94 et 96 % de leurs résidents. Pour lutter contre ça, des associations se mobilisent.

Samedi 27 août 2022, 300 animaux de compagnie ont été transportés sur des « vols de la liberté » de Porto Rico vers les États-Unis. Les associations The Sato Project et Wings of Rescue se sont associées à Tito's Handmade Vodka pour sauver 165 chiens et 135 chats des rues de l'île afin de leur offrir un nouveau foyer.

« Nous sommes ravis d'être le principal lien dans cet impressionnant effort de sauvetage d'une journée pour secourir 300 vies et ainsi apporter de la joie à d'innombrables familles », a déclaré Ric Browde, président de Wings of Rescue, à Yahoo!entertainment.

Les 135 matous et les 165 toutous embarqués dans 2 avions différents ont atterri à White Plains, dans l’État de New York, et à Portland, dans le Maine.

« Avec la haute saison des ouragans qui approche à grands pas, mon équipe et moi sommes déterminés à transporter autant de ces animaux que possible hors de l'île, tant qu'il est encore envisageable de voler en toute sécurité », a expliqué Chrissy Beckles, fondatrice et présidente du projet Sato.

Un sauvetage de grande ampleur pour un nouveau départ

Ce projet a été réalisable grâce à la collaboration des 2 nations. Porto Rico est envahie d’animaux errants et ne peut faire face, tandis que les États-Unis disposent de plus de moyens et de plus d’adoptants potentiels.

Samedi dernier, 60 chiens avaient déjà des familles qui les attendaient avec impatience à l’aéroport. Les autres, quant à eux, seront dispatchés dans divers refuges locaux où ils seront proposés à l’adoption.

« Nous sommes très reconnaissants envers notre partenaire de transport Wings of Rescue, les accueillants qui jouent le jeu ainsi que nos donateurs. Cette entreprise massive ne serait pas possible sans beaucoup de travail acharné et de collaboration. Ensemble, nous offrons à 300 animaux méritants une seconde chance à la vie », a conclu Chrissy Beckles.

