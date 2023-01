12 photos craquantes d'un duo de lapins heureux en famille

Une famille célèbre le Nouvel An avec ses 2 adorables lapins. Comme on peut le voir sur ces photos.

A l’occasion de la nouvelle année qui commence, une passionnée de photographie a décidé de réaliser une séance photo en famille, avec ses enfants et ses lapins. Armée de son appareil photo, Sofia Villanueva a réussi à capturer de merveilleux instants de vie et de complicité lors d’un shooting auquel tout le monde a pris part avec beaucoup d'enthousiasme, à commencer par les lagomorphes nommés Trevor et Fluffy.

Voici 12 portraits de famille incluant les lapins, prises par Sofia Villanueva à l’occasion du Nouvel An.

1. Les lapins des Villanueva s’appellent Trevor et Fluffy

2. Tandis que Trevor est une femelle, Fluffy est un mâle

3. Entre sexes opposés, les lapins cohabitent en harmonie et sans conflits, contrairement à ce pourrait être le cas entre 2 mâles vivant sous le même toit

4. Ce sont des animaux de compagnie à la nature très sociable

5. Ils apprécient le temps passé avec les enfants

7. La rencontre doit d’abord se faire en douceur et en présence d’adultes

6. Les enfants, quant à eux, adorent jouer avec leurs boules de poils préférées

8. Car même si le lapin est un animal de compagnie très docile, il faut savoir l’apprivoiser

9. En effet, les débuts peuvent être difficiles

10. Le lapin prend peur en présence de nouvelles personnes

11. Avec un peu d’attention et de patience, il devient rapidement un compagnon des plus agréables

12. Très joueurs, Trevor et Fluffy ont leurs pics d’énergie en fin de journée, mais ont su parfaitement profiter de la matinée du Nouvel An et d’un shooting en famille