Un groupe de souris "jardinières" offre un joli cadeau à ses bienfaiteurs avant de les quitter

La souris à pattes blanches (Peromyscus leucopus) est une espèce que l’on retrouve principalement en Amérique du Nord. Elle a la triste réputation de contribuer à la transmission de maladies pouvant toucher l’Homme et certains animaux domestiques, notamment en étant porteuse de parasites vecteurs de ces affections. Elle toutefois également connue pour un autre aspect, bien plus réjouissant.

« Les souris sont d'excellents disséminateurs de graines dans la nature, explique le Missouri Wildlife Rescue Center sur sa page Facebook. Il est donc fascinant de voir ces comportements naturels prendre racine sous nos yeux. »

L’équipe de soigneurs de ce centre a, en effet, été témoin et destinataire d’une magnifique manifestation de gratitude, quoiqu’involontaire, de la part de jeunes représentants de cette espèce.



Missouri Wildlife Rescue Center / Facebook

Ils devaient sauver un petit groupe de souris à pattes blanches nouveau-nées, rapporte The Dodo. Le centre en recueillie régulièrement pour les soigner, puis les réintroduire dans leur milieu naturel.

Les jeunes rongeurs ont ainsi été nourris à la seringue car ils étaient trop petits et faibles pour s’alimenter seuls. Ils ont été soignés et fait l’objet d’une surveillance continue. Pendant des jours, leur survie était incertaine et dépendait totalement des soins apportés par leurs hôtes dévoués.



Missouri Wildlife Rescue Center / Facebook

Fort heureusement, les souriceaux ont fini par dépasser la phase critique. Ils ont grandi et pris du poids. Les soigneurs étaient soulagés et ont enfin pu les aider à passer d’une alimentation liquide à la nourriture solide.

Ils leur ont donné des graines de tournesol. Les souris se sont régalées, mais elles ne les ont pas toutes mangées. Les graines qu’elles ont traînées un peu partout ont germé, se sont développées et ont donné naissance à de petits plants de tournesol.

« Un excellent rappel du fait que même les plus petites créatures ont un rôle important à jouer »

« L'équipe de soins aux animaux a eu l'agréable surprise de découvrir un petit jardin de plants de tournesol poussant dans un enclos pour patients », relate le Missouri Wildlife Rescue Center sur le réseau social.

Pour le personnel, qui attendait le moment opportun pour les relâcher dans la nature, ce mini-champ de tournesol constituait la preuve que les souris étaient prêtes. Il le voyait aussi comme un cadeau offert par leurs protégées avant leur départ.

Les soigneurs se sont promis de prendre soin de ces jeunes plantes, laissées en souvenir par ces adorables animaux. « La troupe de petits producteurs de tournesols a été relâchée dans la nature, mais leurs plants restent, poursuit le centre à ce propos. Notre coordonnateur des bénévoles les a transplantés dans un petit récipient posé sur le rebord de la fenêtre. C’est un excellent rappel du fait que même les plus petites créatures ont un rôle important à jouer ! »