Il s'aperçoit que des souris vivent dans son jardin et décide de leur construire un adorable mini village "tolkienien"

Quand d’autres sursautent en s’apercevant qu’une souris a élu domicile chez eux, Simon Dell, lui, a été ravi d’en trouver une dans son jardin. Si bien qu’il lui a construit une maisonnette à partir d’un tronc d’arbre et qu’il a décidé d’aller plus loin. Ce qui a incité d’autres rongeurs à trouver refuge dans le merveilleux endroit qu’il a bâti.

Simon Dell est photographe spécialisé dans les clichés d’animaux sauvages. Pour assouvir sa passion, il est évidemment amené à voyager, mais il le fait aussi chez lui, dans son jardin. C’est là, en effet, que vit une petite famille de souris pour laquelle il a construit un village miniature que l’on croirait tout droit sorti de l’imaginaire de J. R. R. Tolkien, auteur du « Hobbit » et du « Seigneur des anneaux » notamment.



Comme il le raconte à Bored Panda, tout avait commencé avec un arbre tombé dans sa propriété et la découverte d’une souris dans le jardin. Simon Dell avait alors eu l’idée de fabriquer une petite cabane pour le rongeur à partir du tronc.



La minuscule structure s’est ensuite peu à peu agrandie et développée. Le photographe en a fabriqué d’autres, joliment décorées et garnies. D’autres souris sont arrivées et se sont installées dans ce mini village où elles ne manquent de rien.



Parmi elles, il y a George et Mildred, les vedettes de la page Facebook qu’il leur consacre et qui compte des dizaines de milliers d’abonnés. Elle est intitulée « George the Mouse in a log pile house ». Comprenez « George la souris dans une maison faite d’un tas de bûches ».





Des souris « libres et sauvages »

Dans ce magnifique petit hameau, les souris sont parfaitement à l’abri, protégées des chats du quartier et des éléments. Ils y disposent également de nourriture à volonté.





Simon Dell insiste sur le fait qu’elles ne sont pas ses animaux de compagnie et qu’elles sont « libres et sauvages à 100% ». Il ne fait que leur offrir l’hospitalité, avec une touche artistique et féérique.





Les photos qu’il prend de ces souris dans leur village s’apparentent à de sublimes tableaux.

