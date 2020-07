Très imposant par sa taille, ce lapin de famille est aussi bien éduqué qu'un chien !

Un lapin géant habitant Seattle a la cote sur les réseaux sociaux.

Une famille installée à Seattle, dans l'Etat de Washington, vit avec un grand lapin qu’ils ont baptisé Cocoa Puff. Sa meilleure amie est la petite fille de la famille. Et pour cause, les 2 compagnons ont pratiquement la même taille.

Cocoa Puff est un lapin géant continental. C’est une race de lapins de très grande taille qui serait d’origine flamande.

Sa taille n’en fait pas moins un animal de compagnie très doux et affectueux. En effet, ce lapin et sa famille passent leur temps à jouer et à apprendre de nouveaux tours.

Sur Instagram, Cocoa Puff a près de 300 000 followers, ce qui fait beaucoup d’abonnés pour un lapin sur un réseau social.

Les internautes adorent ce lapin car ses photos présentent un animal qui, non seulement a la taille de la petite fille, mais qui est aussi mignon que n’importe quel autre animal de compagnie.

A lire aussi : "La cohabitation entre le lapin et le chien"

De plus, les propriétaires de Cocoa Puff ont fait en sorte de bien préparer l’animal à la vie avec eux. Son éducation a pris près de 7 mois à sa propriétaire Lindsay, comme le rapporte Metrotime. Cette dernière précise que les lapins sont des créatures douées d’une grande intelligence. Ce trait n’est certes pas très connu, mais elle affirme que son lapin est capable d’apprendre rapidement de nouvelles choses. Elle conseille cependant de procéder sans se presser et indique que c’est moins aisé qu’avec un chat. Mais le lapin et sa famille cohabitent parfaitement et leurs aventures sont suivies par de nombreux internautes.