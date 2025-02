Secouru in extremis, ce lapin avait des dents tellement grandes qu’elles ressemblaient presque à des défenses !

En termes de maltraitance animale et de négligence, il n’y a pas que les chats et les chiens qui subissent la bêtise humaine. Bobby, un lapin gris, en sait bien quelque chose… Récemment, le rongeur a été récupéré par l’association RSPCA alors qu’il était dans un état critique. L’une de ses deux était si grande qu’elle rentrait dans son museau, menaçant dangereusement sa vie.

Avez-vous déjà vu un lapin avec une défense ? L’incisive inférieure du petit Bobby était tellement grande que c’est à cela qu’elle ressemblait, à une défense… Arrivé dans un état critique au sein du refuge RSPCA situé au Royaume-Uni, dans le Lancashire, le lapin n’avait que très peu de chance de survie. Sa dent était en effet tellement longue qu’elle se recourbait vers le haut pour pénétrer dans sa truffe. Quelques semaines de plus et elle aurait pu perforer le crâne et les organes tels que les yeux ou le cerveau ! Mais au-delà de ça, Bobby était surtout totalement incapable de se nourrir… “Nous craignions que Bobby ne soit à quelques jours d'une mort certaine car il était à peine capable de manger”, a confié Susie Hughes au média Talker.

© RSPCA

Une opération urgente

Rapidement, Bobby a été emmené chez un vétérinaire. “Il est arrivé à notre centre de placement un vendredi en début de soirée et nous avons réussi à le maintenir en vie jusqu'au lundi où il a été opéré d'urgence chez un vétérinaire spécialisé dans les exotiques. Sa dent lui a été retirée pour lui sauver la vie”, a précisé la directrice de l’association. Aujourd’hui, le beau lapin va beaucoup mieux. Il est complètement remis de son opération et peut de nouveau se nourrir par lui-même et se toiletter.

© RSPCA

“C’est un miraculé”

Bobby avait été adopté en novembre dernier. Cependant, il ne s’est malheureusement pas entendu avec la lapine de la famille et vient d’être ramené au refuge. Les équipes lui cherchent donc une nouvelle famille pour la vie. “C’est un lapin miraculé avec une personnalité merveilleuse. Il a traversé énormément de choses. Il a rapidement conquis nos cœurs et sa force et sa résilience ont étonné tous ceux qui ont pris soin de lui. Tout ce qu’on souhaite pour lui, c'est une famille qui va le combler d'amour et d'affection comme il le mérite”, a ajouté Susie.

© RSPCA

La directrice précise également que ses dents du fond sont en excellente santé. Bobby est un lapin très joyeux et doux. Il a été castré, vacciné et micropucé. La RSPCA précise également qu’elle prendra en charge tout traitement dentaire supplémentaire qui pourrait être nécessaire dans le futur. On espère que Bobby trouvera vite son foyer idéal.

© RSPCA