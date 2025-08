Retrouvés dans un élevage sordide et condamnés par les vétérinaires, ces 2 lapins prouvent qu’ils n’avaient pas dit leur dernier mot

Benita et Nuts ne devaient vivre que quelques mois, après leur sauvetage dans une élevage intensif de rongeurs. Grâce à la Fondation 30 Millions d’Amis et le refuge l’Arche de Bagheera, ils s’en sont sortis. Leur parcours vers la guérison est impressionnant.

Des conditions effroyables

La fondation 30 Millions d’Amis se souvient de ce sauvetage comme si c’était hier. Les 2 lapins, l’un noir, et l’autre blanc, ont été retrouvés dans un élevage abritant plus de 200 rongeurs privés de la lumière du jour et des soins élémentaires. L’état physique et psychologique de Nuts et Benita était très préoccupant. Les vétérinaires étaient unanimes pour dire que l’espérance de vie du duo était fortement réduite.

Fractures, abcès, une liste sans fin

Nuts souffrait gravement. Un bénévole l’ayant eu sous sa responsabilité expliquait : « On s’est rendu compte que Nuts souffrait de multiples fractures à la mâchoire et des abcès intra osseux qui ne sont pas opérables. Cela peut être dû à de la consanguinité ou une malformation de naissance ». Le petit bonhomme a dû subir des multiples interventions, également au niveau des dents, l’obligeant à être opéré « tous les 2 mois environ ».

L’état de la pauvre Benita n’était pas meilleur. La pauvre lapine « a failli mourir 3 fois », expliquait l’association. L’état de son œil était particulièrement préoccupant avec un globe oculaire « sortant de son orbite, prêt à exploser ». Appareil respiratoire, dentition, la boule de poils cumulait aussi les interventions chirurgicales.

30 Millions d'Amis / Facebook

« À quelques jours près, elle n’aurait pas survécu »

Le duo a été sauvé de son calvaire en 2023. Les dernières nouvelles sont beaucoup plus réjouissantes car l’un comme l’autre ont réussi à échapper au pire. À l’heure actuelle, on peut même dire que le duo se porte bien. Les quelques mots des bénévoles mettent du baume au cœur : « Nuts est un petit fou au quotidien, il saute partout et témoigne d’une belle énergie. Il semble avoir compris que l’on fait tout ça pour son bien ».

A lire aussi : Les troubles digestifs chez les lapins

30 Millions d'Amis / Facebook

Pour Benita, l’évolution psychologique et comportementale est un peu plus discrète car la lapine reste extrêmement traumatisée par son passé. Restant « sur la défensive », elle « associe la main de l’homme à de la maltraitance ».

Les lapins sont toujours sous la protection de l’Arche de Bagheera, au sein d’une famille d’accueil, et nous leur souhaitons une évolution aussi belle.