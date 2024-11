Un chaton perd un oeil après avoir été attaqué par un chien, son propriétaire l'abandonne à cause du prix des soins

Mike a été conduit en urgence dans une clinique vétérinaire, après avoir été attaqué par un chien. Son propriétaire n’ayant pas les moyens de payer les frais vétérinaires pour soigner ses blessures a décidé de l’abandonner.

« La clinique vétérinaire nous a contactés pour voir si nous pouvions prendre le chaton sous notre aile, explique Marika Donnelly, directrice du centre animalier de la BC SPCA situé à Sunshine Coast, nous avons accepté de couvrir tous les frais de traitement de ce petit. »

Le chaton a perdu l’un de ses yeux

Comme l’indique la SPCA sur son blog, les soigneurs pensent que le jeune félin a été attrapé et secoué par le chien, ce qui a fait sortir l’œil de son orbite. Le petit chat a également souffert d’un gonflement et de contusions au niveau de la tête. « Les dommages étaient si graves qu’ils étaient irréparables, poursuit Marika, l’œil a dû être retiré chirurgicalement. »

Heureusement, l’adorable boule de poils s’en est sortie. Courageuse et résiliente, elle se porte aujourd’hui à merveille, malgré la perte de l’une de ses jolies prunelles.

« Mike est le chaton le plus adorable, indique Marika, même s’il a traversé beaucoup d’épreuves, il est amical et sociable, comme n’importe quel autre chaton. Il ronronne très fort et adore passer du temps avec le personnel et les bénévoles du centre. »

À la fin du mois de novembre, l’animal sera disponible à l’adoption. Ce sera l’occasion d’enterrer ses mauvais souvenirs à tout jamais, et de prendre un nouveau départ bien mérité dans une famille aimante.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Mike, qui revient de loin !