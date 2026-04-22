En Bretagne, un lapin qui se promène de jardin en jardin donne le sourire à tous les habitants

Dans les Côtes-d’Armor, les résidents d’un quartier ont leur mascotte : Coco, un lapin qui profite des humains qui l’entourent, et bien-sûr des légumes qui lui sont généreusement offerts. Le lapin circule toute la journée entre les jardins des résidents de ce lotissement situé à La Motte. Dernièrement, ces derniers lui ont témoigné tout l’attachement qu’ils avaient pour lui.

Des passants se sont étonnés de la présence d’un lapin en pleine rue, sous une voiture, expliquait Actu. Sur Facebook, les admirateurs du lapin nommé Coco ont répondu sans tarder, nous permettant d’en savoir plus sur leur joli quotidien partagé avec cet animal dont la présence n’était pas prévue au départ.

Un habitant à part entière

Lapin domestique de 2 ans, Coco a bien des propriétaires. Cependant, la plupart du temps, il préfère rendre visite à ses voisins, dans la cité Paul-Le Maître. Il n’est pas rare de le croiser dans les jardins des uns et des autres, toujours bien accueilli.

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Depuis 2 ans, Coco connaît bien son petit périmètre et se sent parfaitement chez lui. Pour ses voisins, le croiser est un vrai plaisir : Coco est le petit rayon de soleil de ces Bretons.

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Un fin gourmet

Sur son passage, Coco trouve toujours de quoi se sustenter. Il trouve son bonheur dans les potagers bien garnis des habitants et raffole en particulier des salades. Au départ, sa gourmandise a généré quelques tensions, qui sont bien vite retombées, les intentions de Coco étant très attendrissantes.

À l’heure actuelle, les habitants de ce quartier de La Motte s’amusent de cette présence inattendue, et sont toujours ravis de recevoir la visite de ce voisin toujours de bonne humeur.

Comment nourrir un lapin domestique ?

Les lapins, ces petits animaux que nous aimons tant, sont aussi de grands gourmands. Comment savoir ce qui est bon pour eux, et surtout que peut-on leur proposer sans risque pour leur santé ?

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Du foin, c’est la base de l’alimentation du lapin, l’idéal est de lui en laisser à disposition

Les légumes, c’est également un aliment que le lapin adore, en particulier la laitue, les herbes aromatiques (persil, basilic, coriandre)

Les granulés, ils sont de bons compléments en cas d’une alimentation plus difficile

L’eau, elle doit être renouvelée régulièrement, toujours à disposition de l’animal

Les friandises pour le lapin, ce sont les fruits, comme la pomme, mais ils doivent toujours être consommés avec modération.

Gardez en tête également que certains aliments sont à bannir de l’alimentation des lapins, comme le chocolat, l’oignon, ou encore la pomme de terre crue.