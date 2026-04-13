En Angleterre, un lapin disparu durant 4 ans a fait son retour auprès de sa jeune maîtresse lors du dimanche de Pâques

Le lapin de cette petite fille anglaise prénommée Cora se trouvait en réalité à quelques mètres de sa maison, le retrouver a été un soulagement immense. La famille parle à l’heure actuelle d’un « miracle ». En effet, l’animal a été repéré dans un champ non loin de son lieu de vie initial, et a aujourd’hui réinvesti sa maison.

Laura Conway-Norris et sa fille Cora, qui avait 4 ans au moment de la disparition du lapin, ont sillonné les environs à l’époque, dans l’espoir de retrouver le lapin qui s’était soudainement éclipsé. Finalement la présence de Flopsy, le compagnon de Cora, a été relayée par un post Facebook d’un voisin.

The Packet

« J’ai parcouru cette route tous les jours et je ne l’ai jamais rencontré »

Laura a l’habitude de promener son chien sur un chemin de campagne, et c’est non loin de cet endroit que Flopsy a été repéré. Sur le post Facebook, l’Anglaise a tout de suite constaté que l’animal ressemblait trait pour trait à son lapin, et a pu aller le retrouver dans la journée, alors qu’il avait élu domicile dans un hangar.

En bonne santé, le lapin avait tout de même disparu durant 4 années, et s’était débrouillé seul pour se nourrir et échapper aux potentiels dangers. Il a rejoint sa famille qui n’y croyait plus, ajoutait The Packet.

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Un retour célébré comme il se doit

Flopsy n’aurait pas choisir de meilleur moment que le week end de Pâques pour revenir dans la vie des siens. Le moment émouvant a été anticipé, car la famille qui s’était débarrassée de la cage et du matériel de l’animal, a dû tout racheter à l’animalerie.

Cora, désormais âgée de 9 ans, est aux anges de retrouver sa boule de poils, mais a conscience aussi qu’elle a expérimenté une vie exclusivement en extérieur qui lui a donné des envies de liberté. La famille a promis de trouver un juste équilibre pour le bien-être de l’animal.

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Comment organiser le retour d’un animal après une longue disparition ?

Après avoir perdu son animal de vue, parfois durant plusieurs années, reprendre ses marques peut être difficile. Voici 3 points clés qui vous permettront de profiter de ce moment avant tout heureux :