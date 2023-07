« Aucun animal ne mérite d’être jeté comme ça » : 6 lapins abandonnés dans un chariot prennent un nouveau départ

Les abandons continuent, encore et toujours, à faire des ravages. À Londres, 6 lapins ont été découverts dans un chariot de course à côté de quelques poubelles. Certains ont été emmenés chez le vétérinaire afin d’y être soignés, d’autres ont directement rejoint le refuge de la Société britannique protectrice des animaux (RSPCA), situé dans le comté du Kent.

Les chiens et les chats ne sont pas les seuls à subir les affres de l’abandon. Les NAC (nouveaux animaux de compagnie), comme les cochons d’Inde et les hamsters, en souffrent également de plus en plus… De « membres de la famille », ils deviennent de simples va-nu-pattes errant le long des routes.

De l’autre côté de la Manche, 6 lapins ont été laissés dans un chariot de course près de poubelles, dans le nord de Londres. Certaines boules de poils aux longues oreilles avaient des problèmes de santé. Elles arboraient notamment des dents pourries, comme le révèle un article paru dans le journal hebdomadaire Ham & High.

Ainsi, 2 des âmes en peine ont été transférées à la clinique vétérinaire de Finsbury Park afin de recevoir tous les soins nécessaires. Quant à leurs congénères, ils ont été accueillis à bras ouverts par le personnel du RSPCA Leybourne Animal Center. Au sein de l’organisme, les petits rescapés ont été chouchoutés et préparés pour la prochaine grande étape de leur vie : l’adoption.

© RSPCA

Les lapins ont besoin d’espace pour s’épanouir

Sans grande surprise, le nombre de lapins abandonnés a fortement augmenté. L’année dernière, la RSPCA a enregistré une hausse de 48 % par rapport à 2021, et a pris en charge plus de 3 000 lagomorphes devenus « animal non grata » dans leur ancien foyer.

Hélas, les anecdotes ne manquent pas… En juin, un agent répondant au nom de Sadoff s’est rendu dans un immeuble à Cambridge, où un lapin avait été laissé dans une cage au rez-de-chaussée.

A lire aussi : Les troubles digestifs chez les lapins

© RSPCA

« Aucun animal ne mérite d’être jeté comme ça. Heureusement il était en bonne santé, a déclaré Sadoff, […] Il y a une idée reçue selon laquelle ce sont des animaux de compagnie faciles à entretenir, mais ce n’est pas le cas. Par exemple, les lapins ont besoin de beaucoup plus d’espace [plutôt qu’une simple cage] pour s’épanouir. »