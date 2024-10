Des jeunes poussent une femme dans un canal, car elle les suppliait de ne pas jeter un lapin dans l'eau (vidéo)

Un article publié dans les colonnes du Irish Independent relate l’histoire d’une femme courageuse, qui n’a pas hésité à affronter seule un groupe de jeunes voulant noyer un lapin domestique.

Alors qu’elle marchait le long du Grand Canal dans le quartier de Dolphin's Barn à Dublin, l’Irlandaise a surpris les individus sur le point de balancer l’animal dans l’eau. « Elle les a suppliés d’arrêter et de leur donner le lapin, déclarent les membres de la DSPCA, le service de secours animalier en Irlande, ils l’ont quand même jeté à l’eau et lorsque la dame a essayé de le sauver de la noyade, ils l’ont également poussée dans le canal. »

© DSPCA Animal Rescue & Adoption

La bonne samaritaine a risqué sa vie pour sauver celle du lapin

« Cette femme très courageuse a sauvé le lapin et l’a transporté, tous 2 trempés, jusqu’au poste de police le plus proche pour signaler l’incident », poursuit l’organisation. Par la suite, les inspecteurs de la DSPCA se sont rendus à son domicile pour prendre en charge le lagomorphe.

Depuis son sauvetage, la boule de poils à la fourrure blanche, nommée Cracker, est chouchoutée par ses bienfaiteurs. « Il va très bien et il est vraiment adorable. Il était un peu maigre à son arrivée, mais il prend du poids, il dort et se sent en sécurité ici, confie l’équipe, une fois qu’il aura pris du poids, il sera castré et proposé à l’adoption. »

Selon Caroline Mothersill, responsable des petits animaux et des animaux exotiques à la DSPCA, Cracker a certainement connu la vie de famille par le passé. Il a peut-être été volé ou abandonné. Dans tous les cas, le lapin est désormais entre de bonnes mains et une nouvelle vie merveilleuse l’attend.

« Comment peut-on ne pas avoir la moindre compassion pour la vie d’un être humain ou d’un animal innocent ? souligne la DSPCA, nous sommes extrêmement reconnaissants envers cette dame qui a risqué sa vie pour sauver celle d’un animal sans défense. »