3 cochons d’Inde sont abandonnés au coin d'une rue, dans un sac à dos rempli de foin

Les chiens et les chats sont les pensionnaires les plus répandus dans les refuges, mais d’autres animaux comme les cochons d’Inde peuvent eux aussi être confrontés à de tristes mésaventures. Dernièrement, 3 d’entre eux ont été abandonnés, mais ils ont eu la chance d’être découverts à temps.

Le Daily Record relatait il y a quelques jours une trouvaille peu habituelle qui s’est déroulée dans la ville de Lerwick, en Écosse. Le matin du 3 décembre dernier, 3 cochons d’Inde ont été retrouvés dans un sac à dos noir rempli de foin.

Deborah Caithness, membre de la Scottish SPCA (Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals) revient sur les faits : « Ils ont été découverts aux alentours de 10 h du matin. Ce sont des cochons d’Inde à poil long, de couleur principalement blanche avec quelques taches brunes et noires. »

« Les 3 rongeurs ont été repérés dans un sac à dos noir, dont le fond contenait du foin. Nous comprenons que les temps soient durs, mais ce n’est pas la bonne façon d’abandonner un animal si vous ne pouvez plus vous en occuper. »

En effet, les refuges constatent que ces abandons ne cessent de croître avec la hausse du coût de la vie. Ils déplorent que certains propriétaires délaissent leurs animaux de cette façon, car seuls dans la nature, ils sont souvent confrontés à de réels dangers.

Les membres de la SSPCA ont lancé un appel à témoins pour en savoir plus sur cette affaire. Une ligne téléphonique est disponible pour celles et ceux qui reconnaîtraient le trio en question, ou alors le fameux sac dans lequel ils ont été découverts. En attendant, les 3 cochons d’Inde sont choyés par les bénévoles, avant d’être placés dans un nouveau foyer.