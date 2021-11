20 photos pour apprendre à connaître l'octodon

Faisant partie des NAC, l’octodon est un compagnon de grande qualité et qu’on ne se lasse jamais de contempler pendant qu’il interagit avec ses congénères ou vaque à ses occupations de rongeur. Ces quelques photos vous feront aimer cet animal que vous gagneriez à découvrir.

L’octodon n’est pas le plus connu des animaux de compagnie, mais ce rongeur mérite amplement que l’on cherche à en savoir plus à son sujet et, pourquoi pas, en adopter un. Le mieux serait toutefois d’en accueillir plusieurs, car il n’aime pas la solitude et préférera toujours avoir quelques congénères à ses côtés.

L’octodon est, en effet, un animal très sociable et qui adore interagir, y compris avec l’humain une fois apprivoisé. S’il se montre craintif au départ, il devient très affectif envers son propriétaire dès qu’il commence à lui faire confiance. On le sait également intelligent et curieux.

Il est un compagnon très agréable, très intéressant à observer, lui qui mène un mode de vie diurne, mais avec des pics d’activité tôt le matin et en fin de journée.

On le reconnaît, enfin, à son aspect rappelant celui de la gerbille, qui est toutefois plus petite que lui, ainsi qu’à sa tête ressemblant à celle de l’écureuil.

Voici 20 photos qui vous feront mieux connaître l’octodon…

1. L'octodon n'aime pas du tout être seul

2. Il s'apprivoise assez facilement si l'on sait s'y prendre et lui laisse le temps de se familiariser à son environnement

3. Il vaut mieux adopter au moins 2 octodons plutôt qu'un seul

4. L'octodon est aussi un fin gourmet

5. Il adore se retrouver au milieu des fleurs

6. Il sait aussi prendre la pose de temps en temps

7. On ne peut pas dire qu'il n'est pas photogénique

8. Plus on est nombreux, plus on s'amuse (attention toutefois à la surpopulation)

9. Un octodon qui s'offre un petit encas

10. Une cage bien aménagée l'aidera à mener une vie heureuse et épanouie

11. Mais il ne passe pas toute la journée en cage. Il aime aussi passer du temps auprès de son humain

12. Il a trouvé une jolie fleur à offrir à sa dulcinée

13. Comment résister à cette adorable bouille ?

14. C'est l'heure du casse-croûte !

15. Il observe attentivement ce qui se passe de l'autre côté de la cage

16. Dès qu'il prend confiance, l'octogon devient très curieux

17. La sieste est finie !

18. Il sait apprécier les caresses et peut même en réclamer

19. Il n'a pas très envie de faire du sport aujourd'hui

20. Lui a déjà fait sa séance de sport dans la roue et s'offre un selfie