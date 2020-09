Cette tortue à deux têtes fête sa 23e année et devient la plus vieille de son espèce

Janus, doyenne des tortues grecques, a fêté cette semaine son 23e anniversaire. Sa longévité est d’autant plus exceptionnelle qu’elle possède une spécificité qui, d’habitude, est associée à une mortalité précoce. Elle est, en effet, dotée de 2 têtes.

Un œuf de tortue avait été placé en couveuse au Muséum d’histoire naturelle de Genève, en Suisse. Le 3 septembre 1997, il a éclos et c’est ainsi qu’une petite tortue grecque à 2 têtes est venue au monde.

La plupart des animaux bicéphales ne vivant pas longtemps, on s’attendait à ce que Janus – c’est le nom qui lui a été donné en référence à la divinité romaine aux 2 visages – ait une courte existence elle aussi. Mais la tortue a déjoué tous les pronostics.

Jeudi dernier, elle a effectivement fêté son 23e anniversaire dans l’établissement suisse, comme le rapporte Ipnoze. Elle serait ainsi le représentant le plus âgé de son espèce.

Espèce qui fait partie de celles protégées en France par l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007, « fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ». A ce titre, il est interdit de les acheter, d’en faire commerce, d’en faire don, de les transporter et de les capturer, à moins d’obtenir une Autorisation d’Elevage d’Agrément (AEA).

A lire aussi : Quelle tortue choisir ?

Revenons-en à Janus, qui continue de profiter de la vie et de ses petites habitudes quotidiennes, incluant bain, séances d’UV et régime alimentaire sain, essentiellement constitué de laitue et de tomates. Par ailleurs, elle a eu droit à un nouveau terrarium le 11 août dernier.