Yoann Latouche, parrain de la 12e édition de l'Animal en ville qui aura lieu le 23 septembre

En une décennie, L’Animal en Ville est devenu un rendez-vous incontournable et une véritable tradition pour les amoureux des animaux venus aussi bien d’Île-de-France que d’ailleurs. La 12 e édition de cette manifestation se tiendra ce samedi, avec un programme riche et varié, ainsi que des invités de marque et un parrain de choix en la personne de Yoann Latouche .

Après le succès de l’édition 2022, L’Animal en Ville revient cette année dans une 12e mouture pour rassembler les passionnés de l’univers des animaux. Elle aura lieu le samedi 23 septembre dans ce magnifique cadre qu’est le Parc Rothschild à Boulogne-Billancourt (92).

La commune francilienne qui confirme ainsi d’année en année son profond engagement pour la cause animale, s’exprimant à travers une large variété d’actions :

Le « guide pratique Toutourisme » recensant les lieux et commerces destinés aux propriétaires d’animaux

La carte « SOS Mon animal est seul à la maison » pour signaler la présence d’un animal au domicile en cas d’imprévu (accident, hospitalisation…)

L’interdiction des cirques avec animaux sur le territoire communal

La création d’un Conseil consultatif communal de l’Animal en Ville et d’une délégation à la cause animale

Au programme : villages, activités ludiques, animations et nouveautés

Ce ne sont là que quelques-unes des initiatives menées par la Ville en faveur de la protection des animaux et de leur bien-être, et dont fait partie L’Animal en Ville depuis 2012. Cette manifestation mettant l’animal à l’honneur et consacrée à sa cohabitation avec l’homme en milieu urbain propose un riche programme cette année.

Il y aura bien évidemment les cours d’éducation canine et la Canimarche, tous 2 sur inscription, mais aussi des démonstrations de chiens d’assistance, de rapaces en vol libre, de canidés servant dans les forces de l’ordre et les secours, ou encore l’intervention d’un comportementaliste chat.

Le Village des métiers et de la formation et le Bar à croquettes constitueront les nouveautés de L’Animal en Ville version 2023. Sans oublier les villages Institutionnel, Bien-être, Eleveurs, Shopping, Associations, Culture et animations (club canin, dog trainer, escal’grimpe, Bergeries en ville, atelier maquillage…).

Yoann Latouche, parrain de L’Animal en Ville 2023

Expert animalier et chroniqueur de télévision, Yoann Latouche sera le parrain de cette 12e édition, qui verra également les participations de Carine Célibert (experte animaux de compagnie, marraine de Gamelles Pleines) et Yves Lahiani (docteur vétérinaire).

Rendez-vous, donc, le samedi 23 septembre de 11h à 19h au Parc Rothschild, 3 rue des Victoires, à Boulogne-Billancourt.

Plus d’infos et programme complet à découvrir sur le site de la Ville de Boulogne-Billancourt.