YLG, la plus craquante des agences de communication aux petits soins des animaux

Il a l’œil qui frise dès qu’il aperçoit un chat ou un chien, et son sourire communicatif se répand sur les visages comme une traînée de poudre. Son nom ? Yoann Latouche. Chroniqueur sur C8, il est également à la tête de l’agence de communication, de marketing et de casting YLG. Focus sur cette figure emblématique du secteur animalier.

Ils portent fièrement les noms de Médor, Lucky, Capucine, Tigrou et bien d’autres encore. Derrière ces quelques lettres, se cachent des boules d’amour qui suivent fidèlement les humains sur le chemin de la vie.

« Les animaux sont des amis tellement agréables », estimait l’auteure George Eliot. Des « amis » devenus des membres à part entière de la famille et des sources de soutien, notamment pendant la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le monde entier.

Ces dernières années, de nombreux Français ont ouvert les portes de leur maison et de leur cœur à ces créatures dotées d’une belle âme, favorisant ainsi le marché des animaux de compagnie. L’engouement des familles pour les chats et les chiens, ainsi que la mise-bas de nouvelles marques au sein de ce secteur en plein essor ont représenté une véritable perche pour Yoann Latouche, qui n’a pas hésité avant de la saisir.

Coup de projecteur sur les animaux de compagnie

En 2017, il a créé Yoann Latouche Group, plus connu sous l’acronyme YLG. Agence de communication, de marketing et de casting pour animaux de compagnie, elle est le résultat de l’amour profond que le trentenaire ressent pour nos adorables protégés.

Dans son enfance, Yoann Latouche est tombé dans les pattes de la gent animale, s’est lové contre le corps duveteux des chats et des chiens, a plongé dans leur regard empli de tendresse pour ne plus jamais en ressortir. Bénévole à la SPA de Vannes, détenteur d’un BEP agricole option élevage canin et félin, mais aussi d’un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d’une entreprise du même secteur, il revêt aujourd’hui la casquette d’expert animalier.

© Lola Ledoux / YLG

Nomade en quête de nouvelles aventures et de rencontres, il a foulé le sol de France Télévisions, LCI, M6 ainsi que de C8, où il apparaît d’ailleurs sur le plateau de « William à midi » en tant que chroniqueur. Sa passion pour le petit peuple de poilus n’a jamais cessé de briller en lui, au point de le pousser à devenir agent de chats et de chiens célèbres. Compagnons de siestes et de câlins sur le canapé, certains mènent également une vie de star sur les réseaux sociaux.

L’agence YLG est entrée en scène pour accompagner les marques dans leur communication et le choix de leur mannequin. Arborant de longues moustaches et des pattes de velours, affichant un grand ou un petit gabarit, ces animaux photogéniques posent superbement derrière l’objectif. En exposant leur mignonne petite bouille lors des séances photos et vidéos, ils promeuvent des produits et deviennent le visage emblématique de la marque.

Nourriture, compléments alimentaires, accessoires, GPS, laboratoires vétérinaires, éducation canine... l’agence YLG est partenaire d’une quarantaine d’entités spécialisées dans maints domaines de l’univers animalier.

© Emilie Picard Photographe

Une entreprise qui a su concilier passion et engagement

Bien sûr, les vedettes sont chouchoutées par l’équipe, laquelle comporte notamment des comportementalistes animaliers. Elle met ainsi un point d’honneur au bien-être de ses muses, et prône une démarche éthique ainsi que respectueuse des animaux.

Dans une interview accordée à Woopets, Yoann Latouche avait soutenu que « nous ne rendrons jamais un chien ou un chat aussi heureux qu'en le comprenant ».

Dans la pléiade des animaux, vous reconnaîtrez peut-être le beau Narnia, un mâle British Shorthair au minois atypique ; Malcolm, l’imposant Akita Américain adorant se laisser aller dans les bras de Morphée ; ou encore le Beagle MJ qui croque les friandises à pleines dents.

L’agence YLG, qui a plus d’un atout dans son sac, organise aussi la Palm Dog by Dogami pendant le Festival de Cannes. Les représentants de l’espèce canine marchent aussi sur le tapis rouge, et reçoivent un oscar pour leur talent d’acteur !

Le groupe intervient également sur d’autres manifestations, telles que le Salon de l’agriculture, la course internationale de chiens de traîneau Lekkarod et la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Et ce n’est pas tout…

Fidèle à ses valeurs, l’agence YLG a adhéré au label 1 % Pour les Animaux en 2021, une initiative de l’association YouCare qui œuvre pour la cause animale et la préservation de la biodiversité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l'agence YLG et son compte Instagram.