Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : un nouveau chapitre se clôt

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, course mythique de chiens de traîneau en Europe, s'est achevée mercredi 19 janvier 2022. Woopets, invité par son partenaire Tractive, a pu assister en direct à la 4e étape à Megève.

C'est au cœur du paysage alpin recouvert de neige immaculée, que les 600 chiens-athlètes et leurs mushers se sont rassemblés pour participer à la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.

Une course exigeante en 10 étapes, représentant 400 km d'effort, 12 000 m de dénivelé positif. Bien plus qu'une compétition unique, il s'agit d'une aventure inoubliable où les amoureux des chiens et de la nature sont légion.

© Thibault Dion

Woopets a plongé dans ce beau rêve blanc, à la suite d'une invitation envoyée par son partenaire Tractive. Mercredi 12 janvier, l'entreprise qui développe des colliers GPS pour les animaux de compagnie a présenté l'étape 4 à Megève.

Notre envoyé a foulé l'épaisse masse nivéenne et observé en direct les pilotes d'attelage en pleine action, lesquels ont parcouru une trentaine de kilomètres cet après-midi-là.

Play

Parmi les équipements obligatoires présents dans le précieux baluchon des sportifs, se trouvaient des traceurs de localisation. À ce titre, Tractive a tenu un stand sur place pour faire connaître ce dispositif aussi pratique qu'important.

© Thibault Dion

Cet accessoire moderne et sécurisant, qui s'attache facilement au collier ou au harnais de nos compagnons à 4 pattes, permet d'indiquer avec précision la position du porteur.

© Thibault Dion

En outre, Stéphanie Michon, directrice marketing de Tractive, a remis les prix aux mushers à la fin de la 4e étape.

© Thibault Dion

Flexadin Advanced aux petits soins avec les chiens

Une autre entreprise s'est associée à la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pour la 3e année consécutive. Le premier trophée (l'une des 3 courses disputées en 3 jours en parallèle de la course principale) a justement porté son nom : zoom sur Flexadin Advanced, marque iconique du laboratoire vétérinaire familial français, Vetoquinol, dont un stand a été mis en place les 8 et 9 janvier derniers.

Play

Flexadin Advanced correspond à un aliment complémentaire qui soutient le métabolisme des articulations de nos partenaires canins. Les chiens de traîneau, à l'image des plus grands sportifs, sont particulièrement concernés par les problèmes de mobilité.

© Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022

Une nouvelle page se tourne

Le rideau s'est refermé ce mercredi sur la scène alpestre, annonçant la fin du dernier acte de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022. Une nouvelle page se tourne, et c'est Rémy Coste qui clôture le 18e chapitre de cette épopée légendaire.

En fin d'après-midi a eu lieu la cérémonie de clôture et la remise des prix finaux. Le Haut-Savoyard, âgé de 47 ans, a brillé en remportant pour la 6e fois le titre dans la catégorie OPEN. Il est arrivé au terme des 10 étapes en 14 heures, 59 minutes et 27 secondes. La meneuse de chiens Aurélie Delattre s'est, quant à elle, imposée dans la catégorie LIMITED.

© Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022

Coureurs et membres du public ont salué une dernière fois l'imposante montagne emmitouflée dans son manteau cousu de flocons, et se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure tout aussi exaltante.