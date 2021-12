L’agence YLG, première entreprise labellisée « 1% Pour les Animaux » pour son soutien aux projets de protection animale

Le label « 1% Pour les Animaux » compte désormais un nouveau membre qu’est l’agence de communication Yoann Latouche Group. Elle devient ainsi l’une des premières entreprises à consacrer une partie de son chiffre d’affaires aux actions en faveur des animaux, dans le cadre de l’initiative de YouCare.

Il y a quelques semaines, YouCare, à l’origine du moteur de recherche solidaire convertissant les requêtes en dons pour les refuges animaliers, lançait le label « 1% Pour les Animaux ». Ce dernier a pour objectif de protéger les vies animales et la biodiversité, en invitant les entreprises partenaires à participer à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires. Les montants sont ensuite reversés aux associations œuvrant pour améliorer les conditions de vie des animaux, préserver les espèces animales menacées d’extinction, lutter contre la déforestation et contre l’euthanasie.

Des combats et des valeurs auxquels l’équipe d’YLG (Yoann Latouche Group) croient fermement et qui sont d’ailleurs sa raison d’être. Cette agence est, en effet, spécialisée dans la communication d’influence et le marketing tournés vers les animaux de compagnie. YLG accompagne les propriétaires de chiens et de chats en les aidant à mieux comprendre les besoins de leurs compagnons, tout en s’employant à soutenir les projets axés sur la condition animale.



La fierté d’être l’une des premières entreprises à adhérer à ce projet solidaire

Yoann Latouche Group vient donc d’être labellisée « 1% Pour les Animaux » et devient ainsi l’une des premières sociétés à entrer dans ce réseau solidaire porté par l’association YouCare. Une démarche qui permettra à l’agence de « poursuivre la transmission de notre savoir-faire afin de faire savoir quelles causes doivent aujourd’hui être défendues », explique le fondateur Yoann Latouche.

Pour celui-ci, faire partie du label « 1% Pour les Animaux » est « une fierté pour toute l'équipe », au même titre que le fait d’être « la première entreprise, après Zolux le groupe fondateur », à se joindre à cette belle aventure.

Yoann Latouche rappelle que plus que jamais, les « animaux domestiques et sauvages du monde entier ont aujourd’hui besoin d’une mobilisation internationale pour limiter les abandons, la maltraitance, la destruction des habitats et des espèces ».