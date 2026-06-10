Woofest, le grand festival canin, revient les 13 et 14 juin 2026 à Lyon pour un week-end entre course dans la boue, jeux et balades

« Deux jours pour courir, jouer et se salir avec son chien ». Voilà comment s’annonce le Woofest, le grand rendez-vous des amoureux des chiens qui réunit des milliers de visiteurs chaque année. Les 13 et 14 juin 2026, il revient au Grand Parc Miribel Jonage, près de Lyon, pour une 19 e édition en pleine nature, placée sous le signe du partage et de la complicité humain-chien.

Créé en 2018 par My Pet Agency, Woofest est vite devenu le rendez-vous incontournable des amoureux des chiens. Année après année, ce festival unique en son genre a rassemblé plus de 30 000 visiteurs et s’est imposé comme le plus grand événement chiens/humains en Europe. Son secret ? Des moments simples et joyeux à vivre ensemble : du sport, des jeux, des rencontres, des découvertes… bref, tout ce qui renforce la complicité entre les chiens et leurs humains.

Dans un monde où l’on a de plus en plus envie de partager des expériences avec son compagnon à 4 pattes, le Woofest arrive à point nommé ! Les 13 et 14 juin 2026, il posera ses valises au Grand Parc Miribel Jonage, à Vaulx-en-Velin près de Lyon, pour une 19e édition au cœur de la nature.

Un week-end hors du commun pour les duos maître-chien

Lors de ce week-end pensé pour les duos maître-chien, tout se vit ensemble : on court, on saute, on explore… et parfois on rit aussi quand votre toutou improvise ! Dans une ambiance simple et conviviale, vous pouvez participer aux parcours, ou juste venir vous balader, découvrir le village, échanger avec des passionnés et profiter du moment.

© Woofest / Facebook

Au cœur du Grand Parc Miribel Jonage, à 2 pas de Lyon, le festival s'apprête à transformer la nature en un immense terrain de jeu pour vous et votre boule de poils : sentiers, herbe, eau, boue, soleil… tout est là pour vivre une vraie parenthèse hors du quotidien. Et surtout, pas besoin d’être sportif : chacun peut avancer à son rythme, que son chien soit petit, grand, jeune ou plus âgé.

Courses, balades et animations : que peut-on faire sur place ?

Au Woofest, vous trouverez des activités adaptées à tous les goûts. Le matin, les plus motivés peuvent se lancer dans la course à obstacles, un parcours d’environ 6 km entre boue, eau et passages à franchir. Pas de chrono, pas de pression : juste du plaisir.

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Vous préférez les activités avec un rythme plus tranquille ? Des marches encadrées sont aussi proposées l’après-midi, idéales pour découvrir le parc autrement, accompagné de pros.

Et pour le côté fun, le Woofest a également pensé à des animations ludiques et accessibles : piscine à balles, parcours de ballots de paille (Hay-bale), nose work, agility…

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter du Woof Village avec ses stands, ses rencontres et ses conseils de spécialistes, sans oublier un espace bien-être pour chouchouter les toutous.

Résultat : on vient au Woofest pour une activité et on finit par rester toute la journée, porté par l’ambiance du festival !

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© Woofest / Facebook

Ce rendez-vous lyonnais des 13 et 14 juin prochains ouvrira la saison 2026 du Woofest, avant de se poursuivre en septembre, les 12 et 13, au Château de Bertichères, près de Paris. Deux étapes, 2 lieux, mais toujours le même esprit : partager un vrai moment en extérieur avec son chien, dans une ambiance simple, vivante et sans pression !

Le Woofest se tiendra le samedi 13 et le dimanche 14 juin 2026 (10h/18h) au Grand Parc Miribel Jonage (Plage de l’Atol’, Vaulx-en-Velin – Grand Lyon). Informations supplémentaires, tarifs et billetterie sur le site de l’évènement.