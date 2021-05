Woof Run 2021 : les inscriptions sont ouvertes pour les amoureux des sports canins

La 4e édition de la Woof Run aura lieu les 18 et 19 septembre dans un cadre magnifique au cœur de l’Oise. Devenu rendez-vous incontournable des amoureux des sports canins, l’évènement s’annonce passionnant, convivial et solidaire.

Ceux qui ont eu la chance d’assister ou de participer aux précédentes éditions vous le diront ; la Woof Run, c’est le rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez les sports canins et les chiens en général.

Ce sont près de 1000 participants et plus de 6000 visiteurs qui sont attendus le weekend des 18 et 19 septembre 2021 au Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin, dans l’Oise. À seulement 45 minutes au nord de Paris.

Comme lors des 3 éditions passées, Woopets sera aussi de la partie en tant que partenaire.

Au programme de cette Woof Run dans sa version 2021, 2 belles courses et une variété d’activités et d’animations axées autour de l’univers du chien.

Les courses

Aux côtés de votre ami à 4 pattes, vous pourrez prendre part à la course à obstacles et/ou à l’épreuve canicross Inlandsis, toutes deux créées avec des experts du monde sportif canin français.

La course à obstacles : un parcours jalonné d’une dizaine d’obstacles que les chiens se feront une joie de franchir en compagnie de leurs maîtres, à leur rythme et dans la bonne humeur.

Le canicross Inlandsis : c’est le grand classique de la Woof Run. Il s’agit d’ailleurs d’une épreuve affiliée à la FSLC (Fédération des Sports et Loisirs Canins). Le parcours chronométré s’effectue dans un superbe cadre verdoyant, sur 7 kilomètres.

Les activités dog-friendly

Outre les compétitions canines, Woof Run proposera également une large palette d’animations pour les amoureux du chien, petits et grands.

Il sera ainsi possible de découvrir des activités de détente, comme le yoga canin (« doga »), les massages et l’ostéopathie destinés au chien, profiter de conseils auprès de spécialistes de l’éducation ou encore des premiers secours animaliers, rencontrer des influenceurs, des youtubeurs (Natoo, la Team Crouton, Squeezie…) et voir des artistes et performeurs à l’œuvre (dog dancing…).

Les chiens pourront s’en donner à cœur joie dans la piscine à balles ou en participant à un parcours de fouille. Les enfants ne seront pas en reste, avec notamment un atelier maquillage.

Sans oublier le grand village qui sera animé par des exposants intervenant dans divers domaines du monde canin : alimentation, accessoires, nouvelles technologies…

Grande nouveauté : la marche solidaire

La 4e édition de la Woof Run sera marquée par une grande nouveauté : la marche solidaire. Il s’agit d’une agréable balade encadrée par des professionnels et passionnés du chien.

Elle permettra de récolter des fonds au profit d’associations partenaires, œuvrant pour la protection et le bien-être des animaux : Solidarité Peuple Animal, Action Protection Animale et Gamelles Pleines.

