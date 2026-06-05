Weekend Portes Ouvertes de la SPA, un rendez-vous convivial pour changer la vie des animaux des refuges et « passer l'été à poils »

Les journées Portes Ouvertes de la SPA se tiendront le weekend des 13 et 14 juin dans l'ensemble de ses refuges partout en France. Un rendez-vous clé pour favoriser l’adoption responsable et permettre à de nombreux animaux de rencontrer, peut-être, leur future famille cet été.

Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, la SPA (Société Protectrice des Animaux) organise ses journées Portes Ouvertes dans ses 64 refuges et Maisons à travers toute la France. Un évènement dédié à l'adoption responsable et à l'occasion duquel l'association invite les Français à « passer l'été à poils ».

Une période propice aux belles rencontres et à la création de liens

Inattendu et volontairement décalé, ce slogan vient rappeler que, contrairement à ce que bon nombre de gens tendent à penser, l'été constitue bel et bien une période idéale pour adopter un animal et prendre le temps de construire une relation privilégiée et durable avec lui.

La saison estivale offre, en effet, davantage de temps et de disponibilité, tout en étant s'accompagnant d'une moindre pression. On peut ainsi plus facilement créer des liens, apprendre à connaître son nouveau compagnon et permettre à ce dernier d'apprendre ou de réapprendre ce qu'est la confiance.

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Qu'il accompagne son adoptant à la maison ou sur son lieu de vacances, les destinations pet-friendly étant de plus en plus nombreuses, l'animal transforme le quotidien en devenant protagoniste de précieux moments partagés.

Le nombre d'animaux recueillis en hausse de près de 11%

Si l'été est une période tristement célèbre pour ses pics d'abandons, on n'a malheureusement pas attendu les « beaux jours » pour constater une tendance inquiétante du côté de la SPA ; de janvier à fin avril 2026, l'association a enregistré une hausse de 10,9% d'animaux recueillis dans ses établissements par rapport à 2025. Ainsi, ce sont 13 126 chiens, chats, équidés et NAC qui ont été pris en charge, nécessitant un travail colossal de la part des équipes mobilisées dans les refuges et Maisons.

Les Portes Ouvertes de la SPA sont donc porteuses d'espoir pour infléchir cette tendance et surtout offrir l'opportunité aux personnes ayant un projet d'adoption de rencontrer les pensionnaires de ces structures et, pourquoi pas, leurs futurs compagnons.



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Les équipes de la SPA mobilisées pour accompagner les futurs adoptants

Le public pourra échanger avec les salariés et bénévoles de la SPA, ces derniers connaissant parfaitement leurs protégés et leurs besoins. Ils pourront ainsi accompagner et orienter chacun des visiteurs vers des animaux dont le profil correspond à leur mode de vie, afin de donner lieu à des rencontres équilibrées.

Animations pédagogiques et conviviales sont également au programme de ce weekend Portes Ouvertes des 13 et 14 juin pour que les participants passent un moment mémorable et fassent le plein d'infos précieuses en matière de bien-être animal.

« Derrière chaque animal, il y a une histoire, et surtout l'espoir d'une nouvelle vie »

« Les Portes Ouvertes de la SPA sont un moment essentiel pour rappeler que l'adoption est un acte réfléchi et responsable, souligne Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. Derrière chaque animal, il y a une histoire, et surtout l'espoir d'une nouvelle vie. A l'approche de l'été, nous appelons chacun à transformer ce moment en une rencontre décisive ».

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