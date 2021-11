"Waf waf wouf wouf" : une émission dédiée aux animaux de compagnie avec la bande de TPMP sur C8 ce jeudi soir

Bernard Montiel présentera une nouvelle émission autour du meilleur ami de l’homme sur C8, aux côtés de Delphine Wespiser et Benjamin Castaldi. Au programme : vidéos cultes, défis et anecdotes sur le thème du chien. Waf waf wouf wouf se veut aussi solidaire, puisque des associations de protection animale seront à l’honneur.

« Waf Waf Wouf Wouf ». Le titre de cette nouvelle émission annonce la couleur ; nos amis les chiens en seront les grands protagonistes. Elle sera diffusée en direct ce jeudi soir à 21h15 sur la chaîne C8.

Si on connaissait déjà l’identité du présentateur de « Waf Waf Wouf Wouf », qui n’est autre que Bernard Montiel, il restait encore à designer ses 2 co-animateurs parmi les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste ». On sait désormais que ce sont Delphine Wespiser et Benjamin Castaldi qui accompagneront l’ancien animateur de « Vidéo Gag », « Une famille en or » ou encore « La Une est à vous » lors de ce rendez-vous.

La Miss France 2012 et le petit-fils de Simone Signoret ont, en effet, gagné le droit de co-présenter l’émission en ayant été les mieux classés lors d’un jeu organisé par Cyril Hanouna dans TPMP, où ils devaient choisir les sacs de croquettes pour chien les plus lourds. En fait, Guillaume Genton devançait Benjamin Castaldi, mais il a décidé de lui céder sa place.

Vidéos cultes, défis et hommage au chien et à ceux qui lui viennent en aide

« Waf Waf Wouf Wouf » sera placée sous le signe de l’humour et du divertissement autour de l’univers canin, à travers des vidéos soigneusement sélectionnées que commentera le trio de TPMP et des défis à relever. L’émission constituera également l’opportunité de célébrer la merveilleuse complicité qui existe entre le chien et son humain, et de rendre hommage à ces associations qui viennent en aide aux quadrupèdes en difficulté.

D’ailleurs, Animalis, partenaire de l’émission, réserve une surprise aux bénévoles de près de 40 organisations de protection animale. Animalis que l’on connaît notamment pour être l’organisateur d’Animal Expo, le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie, ainsi que pour l’opération Main dans la Patte.