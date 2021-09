30e édition d’Animal Expo - Animalis Show, le rendez-vous des amoureux des animaux de compagnie, sous le signe du bien-être animal

Le premier weekend du mois d’octobre aura lieu Animal Expo – Animalis Show, évènement devenu incontournable pour les passionnés d’animaux de compagnie. Une édition qui donnera la part belle au bien-être animal et à l’adoption responsable.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer si vous être propriétaire d’un ou plusieurs animaux de compagnie, ou envisagez de le devenir. La 30e édition d’Animal Expo - Animalis Show se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes.

Cette année, l’accent sera mis sur le bien-être de l’animal. Les organisateurs et les participants s’emploieront à sensibiliser les nombreux visiteurs attendus à ce sujet. Ces derniers seront informés, accompagnés et responsabilisés pour les aider à assurer le meilleur environnement possible à leurs (futurs) compagnons.

Ils pourront découvrir les nouveaux services et tendances dans le monde de l’animal de compagnie, et profiter de conseils d’experts sur les différents aspects de la vie avec un chien, un chat ou tout autre ami.

Echanges avec des experts, conférences et espace dédié à l’adoption responsable

La nutrition sera largement abordée, avec un choix étendu de produits « verts » et responsables. La santé sera également un des thèmes privilégiés avec les pratiques simples et naturelles qui seront mises à l'honneur. L’éducation ne sera pas en reste, notamment celle positive, à travers la présence de comportementalistes. Les activités sportives seront au rendez-vous, avec des démonstrations de sports canins.

A lire aussi : Une association achète une ferme et crée un sanctuaire pour les chiens dont personne ne veut

Conférences et rencontres rythmeront aussi ces 2 journées qui s’annoncent exceptionnelles. Sans oublier l’Adoption Center, un large espace consacré à l’adoption, avec le concours de La Maison des Animaux et de L’Arche des Associations.

Par ailleurs, Animalis a lancé une nouvelle plateforme d’adoption responsable : AnimalisAdoption. Elle permet aux adoptants de trouver un chien ou un chat chez l’un des éleveurs et associations partenaires.