[Vrai ou Faux] Les petits chiens vivent plus longtemps que les grands chiens : la science répond

On entend souvent dire que les petits chiens vivent plus longtemps que les grands. Est-ce un mythe ou une réalité ? La science s’est penchée sur la question et a apporté des réponses plutôt surprenantes. Espérance de vie, taille, génétique : découvrons ce qui influence vraiment la longévité de nos compagnons à 4 pattes.

C’est une réalité, les grands chiens vivent en moyenne moins longtemps que les petits. Les races comme les Saint-Bernards ou les Mastiffs, par exemple, dépassent rarement les 10 ans, tandis que les Yorkshires ou les Teckels peuvent atteindre 15 à 16 ans, et certains Chihuahuas vivre jusqu’à 20 ans. Cette différence est plutôt surprenante, car elle va à l’encontre d’une règle générale observée chez la plupart des animaux : en principe, les espèces plus grandes vivent plus longtemps, comme les éléphants par rapport aux souris. Chez les chiens, c’est donc l’inverse, et ce paradoxe intrigue beaucoup les scientifiques.

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Pourquoi les grands chiens vivent-ils moins longtemps que les petits ?

Des chercheurs de l’université d’Adélaïde en Australie pensent avoir trouvé un début d’explication à cette exception biologique. Dans une étude publiée dans The American Naturalist *, ils ont analysé les causes de décès de 164 races de chiens. Ils ont alors découvert que les grands chiens meurent plus souvent et plus jeunes de certains cancers. Selon le chercheur Jack da Silva, ce n’est pas forcément qu’ils vieillissent plus vite, mais que le risque de cancer augmente avec la taille et le poids.

Les chercheurs avancent aussi une explication biologique liée à la croissance elle-même. Les grandes races de chiens ont été sélectionnées très rapidement par l’homme, ce qui a favorisé une croissance rapide et une forte activité de l’hormone de croissance IGF-1. Cette hormone existe chez tous les chiens, mais chez les grands chiens, une mutation génétique fait qu’ils en produisent davantage. À l’inverse, les petits chiens en produisent moins à cause d’une version différente de ce même gène.

Or, cette hormone ne se contente pas de faire grandir l’animal : elle influence aussi le fonctionnement de ses cellules. Chez les grands chiens, elle pourrait donc accélérer le vieillissement cellulaire et augmenter le risque d’apparition de maladies, notamment les cancers. En d’autres termes, une grande partie de l’énergie de leur organisme serait davantage mobilisée pour la croissance plutôt que pour la réparation des cellules endommagées, ce qui pourrait ainsi contribuer à réduire leur espérance de vie.

L’info Woopets – Comment aider son chien à vivre plus longtemps ?

Même si la taille influence l’espérance de vie, elle ne fait pas tout : les soins que vous apportez à votre boule de poils ainsi que son mode de vie jouent aussi un rôle capital. Voici quelques conseils simples pour aider votre chien à vivre plus longtemps, quelle que soit sa taille :

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Lui donner une alimentation adaptée : choisissez une nourriture de qualité, en fonction de son âge, de sa taille et de son niveau d’activité.

L’aider à maintenir un poids sain : le surpoids augmente en effet les risques de maladies, surtout chez les grands chiens.

Prévoir des visites régulières chez le vétérinaire : un suivi assidu permet de détecter plus tôt d’éventuels problèmes, notamment les cancers.

Assurer une activité physique quotidienne à votre toutou : elle contribue à sa santé globale et à son bien-être.

Être attentif aux signes inhabituels : fatigue, perte d’appétit ou changements de comportement doivent alerter et motiver une consultation vétérinaire.