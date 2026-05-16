Vrai ou faux : contrairement aux humains, les chiens n'ont pas de nombril ?

Si votre chien a le ventre bien poilu, vous n’avez peut-être jamais aperçu son nombril. Et pourtant, comme tous les mammifères placentaires, votre toutou en possède bien un, même s’il est discret ! Localisation, apparence, particularités… On vous dit tout sur le nombril de votre compagnon à 4 pattes.

Le nombril, aussi appelé « ombilic », est la petite cicatrice laissée par le cordon ombilical après la naissance. Il est présent chez tous les mammifères placentaires, c’est-à-dire les animaux dont le bébé se développe dans l’utérus de la mère grâce à un placenta.

Pendant la gestation, le cordon ombilical joue un rôle essentiel, car il relie l’embryon à sa mère et lui apporte l’oxygène ainsi que les nutriments indispensables à son développement. À la naissance, ce cordon est coupé, puis la zone cicatrise pour former le nombril. Chez l’être humain, il est généralement bien visible, mais chez les chiens et d’autres mammifères placentaires, la cicatrice ombilicale reste souvent minuscule. Caché sous les poils, le nombril passe même souvent totalement inaperçu !

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À quoi ressemble le nombril d’un chien ?

Contrairement au nombril humain, souvent creusé et bien visible, celui du chien est généralement plat, petit et peu marqué. Il ressemble davantage à une légère ligne, une petite zone plus claire ou une minuscule cicatrice fibreuse. Chez certains chiens, il est même parfois quasiment impossible à distinguer à l’œil nu !

Plusieurs raisons expliquent cette discrétion : le nombril de nos amis les chiens cicatrise rapidement, il ne forme pas de creux prononcé et il est souvent caché sous les poils du ventre. Son apparence peut aussi varier selon la race, l’âge et le type de pelage. Un chien à poil ras peut par exemple laisser apparaître plus facilement son ombilic, tandis qu’un chien très poilu ou plus âgé aura un nombril presque invisible.

Pour essayer de repérer le nombril de votre fidèle compagnon, il suffit généralement d’observer ou de caresser doucement son ventre : il se situe au centre de l’abdomen, juste sous la cage thoracique et, le plus souvent, entre 2 mamelles. Vous pourrez parfois sentir une petite marque plate ou une zone légèrement différente du reste de sa peau.

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Dans la grande majorité des cas, le nombril d’un chien est bien cicatrisé et ne présente aucun problème. En revanche, s’il vous paraît gonflé, ressortant, rouge ou sensible, votre toutou souffre peut-être d’une hernie ombilicale ou d’une irritation qui mérite l’avis de votre vétérinaire.