Vous recherchez des lieux qui autorisent la présence des chiens ? Rendez-vous sur le site Toutouspot !

Photo d'illustration

Toutouspot ? C'est une plateforme qui a du chien ! Conçue par un couple amoureux de l'espèce canine, elle permet aux propriétaires de rechercher et de partager des activités, ainsi que des lieux où leurs compagnons à 4 pattes sont les bienvenus. Coup de projecteur sur cette application pratique et facile d'utilisation.

Les chiens représentent souvent des membres à part entière de la famille. Nombre de propriétaires aiment se balader, partir en voyage et partager pléthore d'activités touristiques avec leur boule de poils préférée.

Hélas, c'est parfois la croix et la bannière pour dénicher un lieu public autorisant la présence des animaux de compagnie. Fouiller sur Internet, envoyer des courriels, passer des coups de téléphone, avec toujours la même question scotchée au bout des doigts : « Les chiens sont-ils autorisés ? », s'avère généralement contraignant et stressant.

Philippe Lamouroux et Florence Pauly en ont fait l'expérience. Les 2 jeunes voyageurs, heureux propriétaires de Chaussette, une femelle Basset Fauve de Bretagne, se sont inspirés de leur expérience personnelle pour développer un site gratuit et collaboratif facilitant la vie des possesseurs de chiens : toutouspot.com.

© Toutouspot

Un site où les amoureux des chiens peuvent partager leurs bons plans avec les autres

« En voyant le formidable esprit d’entraide qui existe autour des chiens, nous avons pensé qu’il fallait créer une plateforme moderne qui permettrait à chacun de partager de façon simple ses expériences et lieux favoris ! », a déclaré le couple enthousiaste.

Ouvert au public à la fin de l'été 2021, Toutouspot, accessible sur mobile, compte actuellement 500 lieux répertoriés en France et plus de 500 utilisateurs inscrits. Ces derniers se connectent facilement avec Google ou Facebook, et ajoutent de nouveaux lieux en quelques clics, lesquels sont géolocalisés sur une carte.

© Toutouspot

Les « Toutouspotters » ont également la possibilité de publier des photos et de partager leur expérience, un peu à l'image des internautes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un fil d'actualité présente les dernières publications. Chacun est libre d'échanger sur les nouveaux « Toutouspots », créant ainsi une communauté ouverte et dynamique.

© Toutouspot

Lutter contre l'abandon et faciliter la vie des propriétaires de chiens

Si Philippe et Florence se sont lancés dans cette aventure, c'est aussi pour lutter contre l'abandon qui fait des milliers de victimes chaque année. « Partir en vacances avec son chien ne devrait pas être compliqué, et trop de toutous sont abandonnés chaque été..., ont-ils confié, nous voulions à tout prix agir à notre petite échelle. » Une démarche que leur amie à fourrure, Chaussette, ne peut qu'approuver !

© Toutouspot

Aujourd'hui, le couple espère accueillir de nouveaux « Toutouspotters » au sein de sa communauté active et chaleureuse, afin de partager toujours plus de lieux où les chiens sont les bienvenus. L'autre ambition, et pas des moindres, consiste à développer l'application sur Android et iOS.

© Toutouspot

Vous redoutiez la préparation de vos prochaines vacances ? Faites vos adieux à l'angoisse et accueillez la sérénité à bras ouverts en vous rendant sur le site toutouspot.com !