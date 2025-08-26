Volé dans un refuge, un chiot retrouvé sain et sauf à la faveur d'une importante opération policière rejoint sa famille pour la vie

Disparu dans des circonstances troublantes peu avant le week-end, un chiot de refuge a fait l’objet d’une vaste mobilisation pour être retrouvé. Grâce à la détermination des autorités locales, l’histoire a connu une fin des plus heureuses.

Des moyens considérables ont été mis en œuvre pour retrouver un chiot volé dans un refuge. Le jeune canidé a non seulement été localisé et mis en sécurité, mais il a, en plus, rejoint une famille aimante dans la foulée, rapportait LEX18 le lundi 25 août.

Wendell, croisé Pitbull de 4 mois, avait récemment été pris en charge par le service de contrôle animalier du comté de Jessamine (Jessamine County Animal Care and Control), à Nicholasville dans l’Etat du Kentucky (Etats-Unis).



Le vendredi 22 août, aux alentours de 16 heures locales et alors que l’établissement était sur le point de fermer ses portes pour le weekend, Wendell s’était volatilisé. La disparition du chiot avait immédiatement été signalée aux autorités.

2 véhicules et 2 suspects

Le bureau du shérif du comté de Boyle, celui du comté de Nelson et la police de Nicholasville se sont mobilisés, découvrant tout d’abord que 2 voitures étaient impliquées dans ce vol. L’une d’elles apparaissait dans les images de vidéosurveillance analysées par les enquêteurs. Les caméras ont également filmé 2 suspects ; un homme d’âge mûr et une jeune femme. C’est d’ailleurs cette dernière que l’on voyait entrer au refuge et en ressortir avec le petit quadrupède dans les bras.



Les forces de l’ordre ont réussi à retrouver les véhicules en question. Le premier a été localisé à Danville, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Nicholasville. L’autre l’a été à Bardstown, à 100 kilomètres à l’ouest.

“C'est tout simplement incroyable”

C’est justement à Bardstown que les adjoints du shérif du comté de Nelson ont retrouvé Wendell sain et sauf.

Le chiot était ainsi de retour au refuge, mais pas pour longtemps. Le dimanche 24 août, en effet, il a été adopté par Johnny Adams, directeur de la Jessamine County Emergency Management Agency, l’agence locale de gestion des urgences.

Sa famille envisageait l’adoption d’un chien depuis un certain temps. Son vœu a été exaucé. “Après avoir souhaité et prié pendant des mois pour pouvoir l'avoir ici dans ma famille [...], c'est tout simplement incroyable”, s’est ainsi réjouie sa fille, Kelsie Adams.