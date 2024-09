Après avoir été abandonné de façon irresponsable, cet adorable chat prend sa revanche sur la vie en trouvant un adoptant bienveillant

Il y a quelques mois, la RSPCA du Derbyshire, en Angleterre, s’était lancée dans une mission de capture pour secourir un chat abandonné. L’animal a été récupéré depuis et placé à l’adoption. Il vit désormais aux côtés d’un propriétaire aimant et ne manque de rien dans son nouvel appartement.

Le chat au pelage noir nommé Charlie a été abandonné dans une boîte en carton devant le refuge, mais était parvenu à s’en extirper. Des indices laissés sur place avaient mis la puce à l’oreille des bienfaiteurs, tels que des poils laissant penser qu’un animal avait bel et bien été enfermé dans le carton. Ils étaient alors partis à sa recherche et, non sans mal, l’avaient retrouvé.

RSPCA

Une seconde chance méritée

Après un examen vétérinaire, Charlie a été placé à l’adoption et attendait patiemment sa chance entre les bonnes mains de ses sauveteurs. Ceux-ci ont appris à le connaître au fil du temps et le quadrupède est presque devenu leur chouchou : « Le jour où nous l'avons découvert dans la boîte, le chat dont nous sommes tous tombés amoureux était à des années-lumière de nous et c'était une joie absolue de s'occuper de lui » partageait Steph McCawley, membre du refuge.

Le plus grand souhait de cette dernière, comme celui des autres sauveteurs, était que leur protégé trouve une famille pour la vie. Mais tout le monde savait que ce serait difficile, car il était porteur du virus de l’immunodéficience féline et ne pouvait donc ni sortir, ni vivre avec d’autres chats. De plus, les félins noirs sont victimes de stéréotypes négatifs et ont parfois du mal à trouver leur famille.

La patience était donc de mise, mais un adoptant au grand cœur a fini par se manifester. Il a découvert la boule de poils dans un article et en est tombé amoureux : « Mon dernier chat était un petit chat noir, donc la photo de Charlie et sa triste histoire m'ont attiré » confiait-il à la BBC. Il est alors allé à sa rencontre et a décidé de l’adopter. Depuis, Charlie vit un rêve éveillé ! Il profite pleinement de sa nouvelle vie et ne manque de rien.

Il a laissé un grand vide au refuge, mais ses bienfaiteurs sont heureux qu’il ait trouvé ce qu’il attendait depuis longtemps : « C'est étrange de ne pas l'avoir pour vous saluer le matin, mais nous ne pouvons pas vous dire à quel point cela nous réchauffe le cœur de savoir qu'il a tout ce dont il aura besoin » déclarait Steph.

RSPCA