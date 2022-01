Victime d'un grave accident, ce père de famille peut toujours compter sur le soutien de son Springer Anglais

Un chien s’est instinctivement mis à soutenir et protéger son propriétaire, atteint de troubles cérébraux après un accident de moto. Le Springer Anglais a tout appris seul, sans aucun entraînement.

La vie des McMahon avait été bouleversée par un terrible accident de moto survenu en 2011, dont le père avait été victime. Nick McMahon souffre, depuis, d’une atteinte cérébrale sévère qui lui fait perdre la mémoire. Cet habitant de Dinnington près de Newcastle, dans le Nord-est de l’Angleterre.Il est aussi pris de crises d’épilepsie depuis le drame.

Sa femme Emma et leurs enfants Connor et Ryan devaient s’adapter pour faciliter le quotidien de Nick. Une mission devenue moins difficile depuis l’arrivée d’Oakley, un Springer Anglais aujourd’hui âgé de 5 ans.



Emma McMahon / Team Dogs

En 2016, la chienne d’un ami de la famille donnait naissance à une portée de chiots. Le propriétaire avait invité les McMahon à en adopter un. Avec le petit Oakley, c’était le coup de foudre au premier regard.

En grandissant, il s’est instinctivement mué en chien d’assistance pour Nick, avec lequel un lien spécial s’était mis en place. Il a aidé l’homme à mieux gérer ses pertes de mémoire, mais aussi ses crises que le canidé avait appris à détecter bien avant leur survenue.

La vie ne serait pas la même sans Oakley

En fait, lorsque le Springer Anglais sent que son maître est sur le point d’avoir l’un de ces épisodes épileptiques, il va vers Emma et la regarde droit dans les yeux. Là, elle comprend ce qui va se passer et rejoint aussitôt son mari. Et si elle est endormie au moment de la crise, il la réveille en lui léchant le visage. Rien de tout cela ne lui a été enseigné…

La famille compte un autre chien Springer Anglais appelé Rowan et âgé d’un an. Lorsque Nick emmène ses 2 amis à 4 pattes en promenade, sa femme suit le trio grâce à un traqueur GPS. Si jamais l’homme est pris d’un malaise dehors, Oakley et son congénère restent à ses côtés jusqu’à l’arrivée d’Emma.



Emma McMahon / Team Dogs

« J'avais tendance à m'inquiéter en laissant Nick sortir tout seul, mais avec Oakley, ce n’est plus le cas », confie-t-elle à Team Dogs. Oakley et Rowan « sont notre famille. La vie ne serait pas la même sans eux », poursuit Emma.

A lire aussi : Une semaine après la disparition de son chien d’assistance, un ancien militaire traumatisé reçoit le coup de fil qu’il espérait tant



Emma McMahon / Team Dogs